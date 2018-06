Deutsche KMU geben jährlich mindestens 4,1 Milliarden Euro zu viel an Stromkosten aus (FOTO)

Offenburg (ots) -Unternehmen des deutschen Mittelstandes haben deutlich zu hoheEnergiekosten. Das ergibt eine Studie derEnergie-Einkaufsgemeinschaft e.optimum gemeinsam mit demMarktforschungsinstitut Splendid Research. Demnach sind sich dieUnternehmen zwar ihrer Einsparpotentiale bewusst, nutzen aber nichtalle Hebel, sie umzusetzen. Insbesondere üben sie nicht genugWechseldruck auf die Stromversorger aus und fühlen sich nicht gutüber Einsparpotentiale informiert.Energie einer der größten Kostentreiber im MittelstandIn regelmäßigen Abständen beklagen Branchenverbände und Mediensteigende Energiekosten für Unternehmen. Danach soll sich derStrompreis bis 2025 für viele Unternehmen um über 50 Prozenterhöhen[1]. Laut dem Bundesverband der Deutschen Industrie e.V. (BDI)werden Energiepreise damit zu einem zentralen Wettbewerbsfaktor fürden deutschen Mittelstand. Eine BDI-Umfrage attestierte sogar eineregelrechte Angst des Mittelstands vor steigenden Energiekosten[2].Die e.optimum AG hat untersucht, wie der deutsche Mittelstand mit 2,4Millionen Unternehmen auf diese drohende Kostenexplosion reagiert undEinsparpotentiale wahrnimmt.Feldstudie zeigt: Einsparpotential ist gewaltigIn einer Feldstudie ermittelte die e.optimum AG dasEinsparpotential von Unternehmen mit einem Stromverbrauch zwischen10.000 kWh und 6 Mio. kWh pro Jahr. Das Ergebnis: Viele KMUs könntenüber 10.000 Euro jährlich einsparen, allein indem sie ihrenEnergieeinkauf anders organisieren. Das durchschnittlicheEinsparpotential pro Unternehmen liegt so bei 1.730 Euro pro Jahr(allein bei Strom), geht allerdings für die einzelnen Unternehmenweit auseinander. Es kann zwischen wenigen 100 bis 80.000 Euro proJahr betragen, und hängt unter anderem ab von der Branche, demVerbrauch und der spezifischen Situation des Unternehmens.Umfrage offenbart: Lücke zwischen Wissen und HandelnZusätzlich zur Feldstudie befragte das MarktforschungsinstitutSplendid Research Energieentscheider aus KMU in Deutschland zu ihrergegenwärtigen Energiesituation. Die Ergebnisse decken sich zunächstmit denen der Feldstudie: 75 Prozent der Entscheider glauben, dasssie ihre Energiekosten weiter senken können, vor allem durchVerbrauchsverhalten und günstigere Energieanbieter. Knapp ein Viertelder Unternehmen geht davon aus, mindestens 5.000 Euro pro Jahr anEnergiekosten sparen zu können - teilweise sogar bis zu 250.000 Euro.Unternehmen müssten öfter den Anbieter wechselnDoch beim Ausschöpfen des Einspar-Potentials zeigen sich Lücken.Um Energiekosten zu sparen, versuchen KMU in Deutschland vor allem,ihren Verbrauch zu senken. Die zweithäufigste Maßnahme ist derAnbieterwechsel - doch schon dabei lassen Unternehmen viel Potentialungenutzt: lediglich 32 Prozent haben in den letzten zehn Jahren mehrals einmal den Anbieter gewechselt; 38 Prozent nur einmal und 28Prozent nie. Der Wechseldruck auf die Stromversorger ist so momentanoffensichtlich nicht ausreichend: Der Erzeugungspreis für dieStromversorger sinkt seit Jahren, doch nur die wenigsten haben diesePreissenkungen an ihre Kunden weitergegeben[3]. Mehr Wechselaktivitätkönnte hier die Energieversorger zu günstigeren Konditionen drängen.Energieentscheider haben nur geringe Kenntnis des EnergiemarktesIn den meisten KMU liegt das Thema Energieversorgung bei denGeschäftsführern oder Inhabern. Diese bescheinigen sich selbst, nichtgenügend über Einsparmöglichkeiten beim Strompreis informiert zusein; und offenbaren in der Umfrage, passend dazu, Wissenslücken beider Strompreisbildung. Energiekosten werden in Zukunft ein immergrößerer Teil der Ausgabenseite werden. Viele Unternehmen wären gutberaten, das Thema strukturierter und mit eigens dafürverantwortlichem Personal anzugehen.Über die Studie:In einer Feldstudie überprüfte die e.optimum AG das tatsächlichversäumte Einsparpotential (in einem Zeitraum von 12 Monaten) von1.392 Unternehmen mit einem Jahresverbrauch zwischen 10.000 kWh und 6Mio. kWh Strom in den Jahren 2016 und 2017.Befragt wurden zudem 262 Energieentscheider aus kleinen undmittelständischen Unternehmen in Deutschland (bis 500 MitarbeiternGröße sowie ab 10.000 kWh jährlicher Stromverbrauch). DieEnergieentscheider arbeiten überwiegend im produzierenden Gewerbe. In60 Prozent der Unternehmen sind die Energieentscheider dieGeschäftsführer.Die gesamte Studie zum Download finden Sie hier:https://www.eoptimum.de/studie-energiesituation/[1] Bundesverband der Deutschen Industrie e.V. (BDI):https://bdi.eu/artikel/news/der-mittelstand-ist-unter-druck/[2] Markt und Mittelstand:http://ots.de/ly4eqW[3] Handelsblatt:http://ots.de/CQwnHTPressekontakt:Daniel Ockenfusse.optimum AG+49 781 28940 0400daniel.ockenfuss@eoptimum.deAnton MarticRotwand Digitale PR GmbH+49 (0)89 716722310anton.martic@rotwand.netOriginal-Content von: e.optimum AG, übermittelt durch news aktuell