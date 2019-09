Deutsche Jugendliche berichten über Gewalt im rumänischen Jugendheim

Hamburg (ots) - Im Fall der Misshandlungsvorwürfe gegen ein vonDeutschen betriebenes Heim für Schwererziehbare in Rumänien sind neueDetails bekannt geworden. Nach NDR-Informationen haben dreiJugendliche und ein junger Erwachsener rumänischen Ermittlernausführlich von Gewalterlebnissen, Zwangsarbeit und Isolationsstrafenberichtet. Dies geht aus Vernehmungsprotokollen der rumänischenErmittlungsbehörden hervor, die der NDR einsehen konnte. Der deutscheTräger der Jugendhilfeeinrichtung in der nordrumänischen RegionMaramures, die "Kinder- und Jugendhilfe Wildfang GmbH" imniedersächsischen Bothel, bestreitet die Vorwürfe.In den Vernehmungsprotokollen der rumänischenSonderstaatsanwaltschaft für die Untersuchung von organisierterKriminalität und Terrorismus (DIICOT) wird an mehreren Stellen vonPrügelattacken und körperlicher Gewalt berichtet. So sagte ein18-Jähriger aus Nordrhein-Westfalen: "Wenn wir irgendeinen Fehlermachten, wurden wir mit Prügel bedroht und übel verprügelt." ZweiHeimmitarbeiter hätten ihm in so einem Fall einmal die Nasegebrochen, ihn aber erst Stunden später in ein Krankenhaus gefahren.Dem an einem Nervenleiden Erkrankten seien nach eigenen Angabenwährend seines Aufenthalts in der Einrichtung seine Medikamentevorenthalten worden. Eine 15-Jährige, ebenfalls ausNordrhein-Westfalen, berichtete von Schwerstarbeit, zu der siegezwungen worden sei: "Wenn ich mich weigerte, wurde ich bestraft undgeschlagen." Ein 17-Jähriger aus Hessen sagte, es gebe in der Näheder Einrichtung ein "verlassenes Haus, wo wir hingebracht wurden, umbestraft zu werden- mit Zwangsarbeit, Schlägen, wenig Essen undIsolation."Vertreter des Trägers "Kinder- und Jugendhilfe Wildfang" sagten imInterview mit dem NDR Politmagazin "Panorama 3", sie könnten dieschweren Vorwürfe einiger Jugendlicher nicht nachvollziehen. Es gebein der Jugendhilfeeinrichtung keine Bestrafungen, so PhilippGhassemieh, Verantwortlicher für die Auslandsprojekte: "Es istüberhaupt nicht unsere Aufgabe zu bestrafen, sondern wir erziehen.Und das ist dann eine Schutzmaßnahme für die Jugendlichen." DassJugendliche angäben, sie seien in einigen Momenten gegen ihren Willenfestgehalten worden, treffe zwar wahrscheinlich zu. In einer Krisesei ein solches gewaltsames Festhalten jedoch notwendig, um eineSelbst- und Fremdgefährdung auszuschließen, so Geschäftsführer DirkPrecht. Auch dem Vorwurf der Zwangsarbeit widersprachen die Vertreterdes Trägers. Die Jugendlichen waren nach dem Scheitern vonErziehungsmaßnahmen im Inland nach Rumänien geschickt worden, wo siezunächst in dem Heim lebten und anschließend in Bauernfamilienaufgenommen wurden. Es gebe in diesen Familien einen "strukturiertenTagesablauf", zu dem auch Hofarbeiten gehörten. Dabei handle es sichaber keineswegs um Zwangsarbeit.Ein Sprecher des niedersächsischen Landesamts für Soziales, Jugendund Familie erklärte, im Schnitt seien alle zwei MonateJugendamtmitarbeiterinnen und -mitarbeiter in der Einrichtung inRumänien: "Nach Auskunft der betreffenden Jugendämter gab es zuletztkeine Beanstandungen." Angesichts von Vorfällen beobachte auch dasBundesfamilienministerium die Erlebnispädagogik im Ausland "besondersaufmerksam", so ein Sprecher auf Anfrage des NDR: "Und natürlichgehen wir den Misshandlungsvorwürfen gegen das Projekt Maramuresnach. Grundsätzlich halten wir eine weitergehende Schärfung undQualifizierung der Regelungen zu Auslandsmaßnahmen für notwendig.Insbesondere erscheinen die Kontrollen gegenwärtig nicht hinreichendund müssen verschärft werden."Die rumänischen Behörden hatten Ende August eine Razzia in derEinrichtung in Maramures durchgeführt. Dabei waren fünf Mitarbeiter,darunter der deutsche Leiter, festgenommen und Bargeld in Höhe vonknapp 150.000 Euro beschlagnahmt worden. Die Vorwürfe lauten unteranderem auf Freiheitsberaubung und Menschenhandel. Die Festgenommenensind rumänischen Medienberichten zufolge noch immer inUntersuchungshaft. Die Ermittlungen der rumänischen Behörden sind imGange.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationFrank JahnTel.: 040 / 4156-2301Mail: f.jahn@ndr.dehttp://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell