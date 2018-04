Der Deutsche Innovationspreis 2018 geht an adidas, thyssenkrupp Elevator, Buderus Guss und Coldplasmatech

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Düsseldorf (ots) - Die Gewinner des Deutschen Innovationspreises2018 stehen fest: Die Unternehmen adidas, thyssenkrupp Elevator,Buderus Guss und COLDPLASMATECH haben die Jury mit ihren Innovationenüberzeugt und wurden im feierlichen Ambiente des MünchenerKesselhauses im Beisein von Schirmherr Peter Altmaier, Bundesministerfür Wirtschaft und Energie, sowie rund 350 geladenen Gästen ausWirtschaft, Politik, Forschung und Gesellschaft ausgezeichnet.Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier: "Innovationen sind dieBasis unseres Wohlstands und die Problemlöser für unseregesellschaftlichen, demografischen und ökologischenHerausforderungen. Die Auszeichnung unterstreicht die Bedeutung vonInnovationen für die Stärkung des Wirtschaftsstandorts Deutschland.Ich danke den Veranstaltern, dass sie Licht auf diese Verdienstewerfen und beglückwünsche die Preisträger für ihre herausragendenInnovationen."In der Kategorie Großunternehmen wurde in diesem Jahr dasSportartikelunternehmen adidas mit seiner Speedfactory ausgezeichnet.Die 2017 gegründete Speedfactory ist ein Musterbeispiel für dievernetzte Produktion - und dafür, wie ein Konzern sich durchInnovationen einen Vorsprung vor der Konkurrenz verschafft. MitLaserstrahlen werden in 3-D-Druckern die Hightechsohlen fürindividualisierte Turnschuhe geformt - aus flüssigem Harz. Durcheinen zugrundeliegenden Algorithmus kann adidas die Schuhe anspezielle Anforderungen anpassen und zügig auf Kundenwünschereagieren. Zudem werden mit der neuen Technik die Produktionszyklenverkürzt und der Produktionsstandort Deutschland gestärkt.Der zweite Preisträger in dieser Kategorie ist die thyssenkruppElevator AG für den weltweit ersten Aufzug, der ohne Seilefunktioniert. Stattdessen sausen elektromagnetische Kabinen durch denSchacht - ähnlich wie Schwebebahnen. Anders als in seilbetriebenenAufzügen, in denen eine oder zwei Kabinen pro Schacht unterwegs sind,schickt thyssenkrupps Multi mehrere Kabinen gleichzeitig durch denSchacht. Auch in der Ebene lässt sich der Multi betreiben, etwa inBrücken oder Tunneln. Er verbraucht im Vergleich zu herkömmlichenAufzügen 60 Prozent weniger Energie und benötigt wenig Platz. Für dieArchitektur von Städten ergeben sich damit ganz neue Möglichkeiten.Preisträger in der Kategorie Mittelständische Unternehmen ist dieBuderus Guss GmbH. Die Bosch-Tochter will mit ihrerhartmetallbeschichteten Bremsscheibe iDisc® den Feinstaub in denInnenstädten reduzieren. Mehr als 30 Prozent des Feinstaubs kommtnämlich nicht aus dem Auspuff, sondern stammt von mikroskopischkleinen Gummi- und Bremsstaubpartikeln der Bremsscheiben und -beläge.Die iDisc® wird mit einer speziellen Hartmetallschicht ausWolframcarbid versehen. Die Schicht schützt die Scheibe vor Abrieb,wodurch weniger Bremsstaub entsteht. Und weil die iDisc® im Gegensatzzu herkömmlichen Produkten nicht rostet, fallen auch keineRostpartikel an, die beim Bremsen in die Atemluft gelangen.Der diesjährige Sieger in der Kategorie Start-ups heißtCOLDPLASMATECH. Das Greifswalder Start-up hat ein Gerät entwickelt,das mit sogenanntem kaltem Plasma die Heilung von chronischen offenenWunden beschleunigen soll. Allein in Deutschland leiden vierMillionen Menschen an hartnäckigen Hautverletzungen, die nichtrichtig heilen - etwa weil die Patienten lange im Bett liegen. Mitdem neu entwickelten Medizingerät sind auch großflächigereBehandlungen möglich, das Gerät arbeitet dabei nahezu von selbst:Eine Wundauflage aus Silikon, so groß wie ein Blatt Papier, wird aufdie Wunde aufgelegt und strahlt per Knopfdruck kaltes Plasma ab.Mehrere Behandlungen pro Woche genügen, um chronische Wunden zuschließen. Jede Behandlung dauert nur wenige Minuten.Der Deutsche Innovationpreis ist eine Initiative von Accenture,Daimler, EnBW und der WirtschaftsWoche. Er steht unter derSchirmherrschaft des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie.Der Preis, der 2009 ins Leben gerufen wurde, würdigt herausragende,zukunftsweisende Innovationen deutscher Unternehmen, die mit ihrerInnovationskraft Geschäft und Märkte verändern. Der Preis wird in denKategorien Großunternehmen, Mittelständische Unternehmen undStart-ups vergeben. Hierbei werden neben Produktneuheiten auchinnovative Geschäftsmodelle, Prozesse und Services sowieOrganisations- und Marketinginnovationen berücksichtigt. AlleEinreichungen werden von einer Experten-Jury anhand ihrer Konzeption,Innovationshöhe, Marktchancen, Markterfolg und ihrem Bezug zumStandort Deutschland bewertet.Die Jury- Prof. Dr. Miriam Meckel (Vorsitz), Chefredakteurin,WirtschaftsWoche- Dr. Peter Fritz, Geschäftsführender Gesellschafter, Dr. PeterFritz Consulting GmbH- Prof. Dr. Matthias Kleiner, Präsident der Leibniz-Gemeinschaft- Dr. Frank Mastiaux, Vorstandsvorsitzender, EnBW EnergieBaden-Württemberg AG- Verena Pausder, Gründerin & Geschäftsführerin der Fox & SheepGmbH- Frank Riemensperger, Vorsitzender der Geschäftsführung,Accenture GmbH- Cornelia Rudloff-Schäffer, Präsidentin, Deutsches Patent- undMarkenamt- Prof. Dr. Günther Schuh, Direktor, RWTH Aachen Campus GmbH- Dr. med. Mariola Söhngen, Vorstandsvorsitzende, MOLOGEN AG- Dr.-Ing. E.h. 