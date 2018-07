Deutsche Initiative zur Importförderung in 13 Ländern und 5 Sektoren aktiv / Import Promotion Desk intensiviert Aktivitäten zur nachhaltigen Wirtschaftsentwicklung

Bonn/Berlin (ots) - Seit 2012 eröffnet das Import Promotion Desk(IPD) kleinen und mittelständischen Unternehmen aus ausgewähltenEntwicklungs- und Schwellenländern den Zugang zum EU-Markt. Mit demBeginn der dritten Projektphase weitet das IPD seine Aktivitäten auf13 Partnerländer und fünf Branchen aus. Das IPD unterstütztExportunternehmen auf der sogenannten "letzten Meile": Es begleitetdie Produzenten auf den europäischen Markt, vermittelt Kontakte mitImporteuren und schließt damit eine strategische Lücke an derSchnittstelle von Entwicklungszusammenarbeit und Außenwirtschaft.Neu in sein Programm nimmt das IPD fünf Länder auf: Ecuador,Elfenbeinküste, Ghana, Sri Lanka und die Ukraine. In den bestehendenPartnerländern Ägypten, Äthiopien, Indonesien, Kirgistan, Kolumbien,Nepal, Peru und Tunesien setzt das IPD seine Arbeit fort. Zudemwerden zukünftig die IPD-Experten auch nachhaltige Tourismus-Angebotein ausgewählten Partnerländern wie Ecuador, Nepal und Tunesienfördern. Der Tourismus-Sektor kommt als zusätzliche Branche zu denbisherigen IPD-Schwerpunkten natürliche Zutaten für Lebensmittel,Pharmazie und Kosmetik, frisches Obst und Gemüse, Schnittblumen undtechnisches Holz hinzu.Die Ausweitung des Projekts durch das Bundesministerium fürwirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) zeigt, dass dieImportförderung des IPD Wirkung erzielt. "Das Engagement in denPartnerländern vor Ort und die Importförderung des IPD schaffenbelastbare Geschäftsbeziehungen zwischen Produzenten und Händlern",erklärt Dr. Michael Wimmer, Leiter des Referats Zusammenarbeit mitder Wirtschaft; Nachhaltige Wirtschaftspolitik. "Diese nachhaltigewirtschaftliche Zusammenarbeit fördert produktive Beschäftigung undEinkommen, sie gibt Familien Zukunftsperspektiven im ländlichen Raumund sensibilisiert für die Bedeutung der natürlichen Ressourcen." DasIPD konnte zahlreiche Geschäftsabschlüsse zwischen Produzenten ausEntwicklungs- und Schwellenländern und europäischen Importeurenanbahnen. Zugleich zeigt die Evaluation, dass der wirtschaftlicheErfolg den Menschen in den meist ländlich geprägten Regionenzugutekommt: Die Unternehmen erweitern die Anbauflächen und dieProduktion, sie nehmen mehr Kleinbauern unter Vertrag und stellenweitere Mitarbeiter ein. "Wir wollen unsere Partnerländer besser inden globalen Handel integrieren und damit einen Beitrag zurnachhaltigen wirtschaftlichen Entwicklung in diesen Ländern leisten",sagt Dr. Julia Hoffmann, Leiterin des IPD. "Unser Erfolgsrezept istdie Nachfrageorientierung. Wir fördern gezielt den Export vonProdukten aus Entwicklungs- und Schwellenländern, für die es auf demeuropäischen Markt eine hohe Nachfrage gibt. So stellen wir sicher,dass die kleinen und mittelständischen Unternehmen nachhaltigeHandelspartnerschaften etablieren."https://www.importpromotiondesk.de/Pressekontakt:Import Promotion Desk (IPD)Dr. Julia HoffmannLeiterin Import Promotion DeskPhone: +49 (0) 228 96505 891E-Mail: hoffmann@importpromotiondesk.deOriginal-Content von: Import Promotion Desk (IPD), übermittelt durch news aktuell