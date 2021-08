Deutsche Inflation erreicht mit 3,8 Prozent höchsten Stand seit 1993

WIESBADEN (dpa-AFX) - Die Inflation ist in Deutschland stark nach oben gesprungen und hat den höchsten Wert seit 1993 erreicht.



Im Juli lagen die Verbraucherpreise um 3,8 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch nach einer zweiten Schätzung in Wiesbaden mitteilte. Damit bestätigte die Behörde wie von Analysten erwartet eine erste Erhebung. Eine höhere Inflationsrate als im Juli gab es zuletzt im Dezember 1993 mit 4,3 Prozent.

Nach dem leichten Rückgang der Inflation auf 2,3 Prozent im Mai des laufenden Jahres kehrte sich der Trend wieder um. Von Juni auf Juli erhöhten sich die Verbraucherpreise nach Berechnungen der Behörde um 0,9 Prozent.

Bei den für europäische Vergleichszwecken harmonisierten Verbraucherpreisen (HVPI) meldete das Bundesamt für Juli eine Inflationsrate von 3,1 Prozent. Auch hier wurde die erste Schätzung wie von Analysten erwartet bestätigt.

Volkswirte rechnen mit weiteren Preissprüngen in den kommenden Monaten. Ein wichtiger Grund ist die Rückkehr der Mehrwertsteuer zu ihren alten höheren Sätzen. Zudem steigen seit Monaten die Energiepreise überdurchschnittlich stark./jkr/jha/