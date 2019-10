Deutsche Industrieaufträge fallen weiter

WIESBADEN (dpa-AFX) - Die deutsche Industrie hat im August erneut weniger Aufträge erhalten.



Die Bestellungen seien im Vergleich zum Vormonat um 0,6 Prozent zurückgegangen, teilte das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden mit. Analysten hatten im Mittel nur einen Rückgang um 0,3 Prozent erwartet. Es war der zweite Rückgang in Folge und der mittlerweile fünfte Dämpfer im laufenden Jahr.

Allerdings war der Rückgang im Juli nicht so stark ausgefallen wie zuvor gemeldet. Das Bundesamt revidierte den Dämpfer auf nur noch 2,1 Prozent, nachdem zuvor ein Rückgang im Monatsvergleich um 2,7 Prozent gemeldet worden war.

Gegenüber dem Vorjahresmonat sanken die Industrieaufträge im August um 6,7 Prozent. Auch dieser Rückgang fiel stärker als erwartet aus./jkr/mis