Deutsche Industrie warnt vor Abschwung der Konjunktur

BERLIN (dpa-AFX) - Die deutsche Industrie hat vor einem Abschwung der Konjunktur gewarnt.



Der Branchenverband BDI forderte die Bundesregierung zu einem schnellen Handeln auf, zum Beispiel in der Steuer- und Finanzpolitik. Eine Regierung in einem permanenten "Selbstgespräche-Modus" bedeute Stillstand, kritisierte BDI-Chef Dieter Kempf beim Tag der Deutschen Industrie am Dienstag in Berlin.

Der BDI senkte seine Konjunkturprognose für das laufende Jahr von zweieinviertel auf zwei Prozent. Der hohe Exportanteil der deutschen Wirtschaft werde immer stärker bedroht, sagte Kempf mit Blick auf Handelskonflikte mit den USA.

Beim Tag der Deutschen Industrie sprechen am Vormittag auch Kanzlerin Angela Merkel (CDU), die SPD-Vorsitzende Andrea Nahles sowie Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU)./hoe/DP/tav