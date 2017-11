Deutsche Industrie wächst auch bei Kohleausstieg

Berlin (ots) - Studie des BDI wertet die Energiewende für dieIndustrie als positiv - Deutsche Umwelthilfe (DUH) sieht Anzeichenfür Trendwende - Auch die Sondierungsparteien sollten nun endlich dieKlimaschutz-Scheuklappen abnehmenDer Deutschen Umwelthilfe heute vorab zugespielte Ergebnisse derbisher unveröffentlichten Studie "Klimapfade für die deutscheIndustrie" zeigen positive Wirkungen von Klimaschutzmaßnahmen für diedeutsche Industrie. Die Studie wurde vom Bundesverband der deutschenIndustrie (BDI) in Auftrag gegeben. Bei einer CO2-Reduktion um 80Prozent bis 2050 gegenüber 1990, entsteht selbst im nationalenAlleingang ein leichter Zuwachs beim Bruttoinlandsprodukt, derzwischen +0,4 und +0,6 Prozent gegenüber einem weniger ambitioniertenReferenzszenario liegt."Damit kommt der BDI durch eine von ihm selbst in Auftrag gegebenStudie der Realität ein Stückchen näher", sagt SaschaMüller-Kraenner, Bundesgeschäftsführer der DUH. "Reduzierte fossileEnergieerzeugung, erneuerbare Energien und Energieeffizienz wirkensich positiv auf die Wertschöpfung im Land aus. Dies sollten nun auchdie industrienahen Sondierungsparteien FDP, CDU und CSU zur Kenntnisnehmen und den Klimaschutz nicht weiter torpedieren. Die deutscheIndustrie kommt auch ohne Kohlekraftwerke gut zurecht.""Eine Reduktion der CO2-Emissionen ist ohne Abstriche bei derVersorgungssicherheit und ohne eine Gefährdung desWirtschaftsstandortes Deutschland möglich", unterstreicht PeterAhmels, Bereichsleiter Energie und Klimaschutz bei der DUH. "Je eherKlimaschutz eine Grundprämisse der deutschen Politik wird, destobesser kann sich die Industrie an den Transformationsprozess anpassenund von ihm profitieren. Auch soziale Anpassungsmaßnahmen können sorechtzeitig umgesetzt werden. Nicht zu reden von den neueninternationalen Geschäftsfeldern, die erschlossen werden können."Hintergrund:Bereits 2009 wurde das jetzige Klimaziel von der damaligenschwarz-gelben Regierung nach den Meseberger Beschlüssen 2007formuliert und von jeder folgenden Regierung erneut bestätigt. Eszeichnet sich jedoch ab, dass schon das nächste Ziel - 40 Prozentweniger Treibhausgas im Jahr 2020 gegenüber 1990 - nicht erreichtwerden wird, es fehlen bis 2020 noch mehr als zehn Prozent. Diedeutsche Politik scheut sich immer wieder, wirksameKlimaschutzmaßnahmen zu implementieren und begründet diesroutinemäßig mit einer Gefährdung des WirtschaftsstandortesDeutschland.Link:Mehr Informationen zum Engagement der DUH gegen Kohlekraft:http://www.duh.de/projekte/kohle/Pressekontakt:Sascha Müller-Kraenner, Bundesgeschäftsführer0160 90354509, mueller-kraenner@duh.deDr. Peter Ahmels, Leiter Energie und Klimaschutz030 2400867-91, 0151 16225863, ahmels@duh.deDUH-Pressestelle:Andrea Kuper, Ann-Kathrin Marggraf030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.de, www.twitter.com/umwelthilfe, www.facebook.com/umwelthilfeOriginal-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuell