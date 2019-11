Deutsche Industrie produziert weniger

WIESBADEN (dpa-AFX) - Die deutsche Industrie hat ihre Gesamtproduktion im September zurückgefahren.



Wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte, lag die gesamte Herstellung 0,6 Prozent unter dem Vormonatsniveau. Analysten hatten zwar mit einem Rückgang gerechnet, diesen aber im Schnitt auf nur 0,4 Prozent veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahresmonat fiel die Produktion um 4,3 Prozent.

Schwach entwickelte sich die Güterherstellung in der Industrie. Dort wurden in allen Bereichen Rückgänge verzeichnet. Dagegen erhöhten sich die Energieerzeugung und die Aktivität am Bau. Die deutsche Industrie wird seit längerem durch die schwache Weltwirtschaft und die vielen politischen Risiken belastet./bgf/fba