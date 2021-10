Deutsche Industrie produziert deutlich weniger - Lieferengpässe belasten

WIESBADEN (dpa-AFX) - Die deutsche Industrie hat im August wesentlich weniger produziert.



Die Gesamtproduktion sei gegenüber dem Vormonat um 4,0 Prozent gefallen, teilte das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mit. Analysten hatten zwar mit einem Rückgang gerechnet, diesen aber viel schwächer auf 0,5 Prozent veranschlagt. Schon am Mittwoch hatten Auftragszahlen klar enttäuscht und gezeigt, wie stark die Industrie derzeit unter den vielen Engpässen im internationalen Warenhandel leidet./bgf/mis