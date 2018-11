Deutsche Industrie mit erneutem Auftragszuwachs

WIESBADEN (dpa-AFX) - Die deutsche Industrie hat im September erneut mehr Aufträge an Land ziehen können.



Darüber hinaus fällt der bereits deutliche Auftragszuwachs im August stärker aus als bislang bekannt. Wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte, erhöhten sich die Aufträge im September gegenüber dem Vormonat um 0,3 Prozent. Analysten hatten dagegen im Mittel einen Rückgang um 0,5 Prozent erwartet. Der Zuwachs im August wurde von ursprünglich 2,0 auf 2,5 Prozent nach oben gesetzt./bgf/stk