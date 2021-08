Deutsche Industrie erhält deutlich mehr Aufträge

WIESBADEN (dpa-AFX) - Die deutsche Industrie hat im Juni beim Auftragseingang stark zugelegt.



Die Bestellungen seien im Monatsvergleich um 4,1 Prozent gestiegen, teilte das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mit. Damit fiel der Zuwachs etwa doppelt so stark aus wie Analysten im Schnitt erwartet hatten. Vor allem Großaufträge hätten zu dem deutlichen Anstieg beigetragen, hieß es. Außerdem war der Dämpfer beim Auftragseingang im Mai nicht so stark wie bisher bekannt ausgefallen. Das Bundesamt revidierte den Rückgang im Monatsvergleich auf nur noch 3,2 Prozent von zuvor 3,7 Prozent.

Gegenüber dem pandemiebedingt schwachen Vorjahresmonat stiegen die Aufträge im Juni um gut 26 Prozent. Allerdings hat der Auftragseingang in der Industrie den Corona-Einbruch bereits mehr als wettgemacht. "Im Vergleich zu Februar 2020, dem Monat vor dem Beginn der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie in Deutschland, war der Auftragseingang im Juni 2021 saison- und kalenderbereinigt 11,2 Prozent höher", hieß es in der Mitteilung./jkr/zb