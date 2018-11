Deutsche Industrie beunruhigt über Entwicklung in London

BERLIN (dpa-AFX) - Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) hat sich beunruhigt über die Lage in Großbritannien angesichts des Streits in der britischen Regierung über den Brexit gezeigt.



"Es gibt keine Entwarnung", erklärte BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang am Donnerstag.

Die Ratifizierung des auf den ersten Blick vernünftigen Verhandlungsergebnisses zwischen Brüssel und London sei sehr unsicher, betonte Lang. Die Abgeordneten im britischen Parlament müssten sich ihrer großen Verantwortung bewusst sein. Ein ungeregeltes Ausscheiden Großbritanniens aus der EU ohne ein Abkommen wäre "desaströs", warnte Lang. Eine solche Entwicklung würde in Europa Zehntausende von Unternehmen und Hunderttausende von Arbeitnehmern auf beiden Seiten des Ärmelkanals in größte Schwierigkeiten bringen, sagte Lang.

Die EU und Großbritannien hatten Anfang der Woche nach eineinhalbjährigen Verhandlungen einen Vertragstext fertiggestellt, der einen geordneten EU-Austritt am 29. März 2019 und eine knapp zweijährige Übergangsfrist bis Ende 2020 vorsieht. Allerdings traten am Donnerstag zwei Minister ihres Kabinetts aus Protest zurück. Ob May bei der für Dezember angesetzten Abstimmung im Parlament eine Mehrheit für den Vertragsentwurf bekommen würde, galt als unsicher./ro/DP/tos