Deutsche Hundehalter vertrauen bei Gesundheitsthemen auf Tierarzt

Düsseldorf (ots) - Wenn es um gesundheitliche Fragen des Hundesgeht, vertrauen Tierhalter vor allem auf den Tierarzt. Das stellteine repräsentative Online-Studie des Gesundheitsportalswww.hundkatz.de mit dem Panel der respondi AG fest. Es wurden 150Hundehalter u.a. zu ihrer Recherche zum Thema Gesundheit befragt undworauf sie bei Hundefutter achten. Fast 85 Prozent der Befragtenkonsultieren bei Problemen einen Tierarzt und 77 Prozentrecherchieren im Internet. Bei Hundefutter legen 83 Prozent derHundehalter Wert auf die Inhaltsstoffe sowie 51 Prozent auf dieMarke."Das richtige Futter ist für deutsche Hundehalter der zentraleAspekt, um das Tier gesund zu halten. So wie beim Menschen spieltgesunde Ernährung eine wichtige Rolle.", so Lara Malm, Head ofMarketing & Communication bei hundkatz.de.Die vollständige Studie kann bei www.hundkatz.de angefragt werden.Über hundkatz.de:hundkatz.de ist das Gesundheitsportal für Hunde und Katzen. Esbietet eine Austauschplattform für Tierhalter und Tierheilberufler zuaktuellen Gesundheitsthemen an.Über respondi AG:Die Kölner respondi AG liefert ihren Kunden passende Teilnehmerfür quantitative und qualitative Online- und Mobilestudien undbetreibt dafür eigene Online Access Panels in zehn europäischenLändern.