Deutsche Haushalte bezahlen 39 Milliarden Euro für Strom (FOTO)

Heidelberg (ots) - Im Jahr 2020 werden die Haushalte in Deutschland rund 39Milliarden Euro für Strom bezahlen. Laut einer Analyse der Energieexperten vonVerivox sind das rund 3 Milliarden Euro mehr als noch zwei Jahre zuvor.Höhere Strompreise führen zu MehrausgabenDer private Stromverbrauch in Deutschland lag laut der AG Energiebilanzen imJahr 2018 bei knapp 130 Milliarden Kilowattstunden (kWh). Damals lag derbundesweite Durchschnittspreis für eine Kilowattstunde Strom bei rund 28 Cent,was Gesamtkosten von 36 Milliarden Euro für die deutschen Haushalte entspricht.Im Jahr 2020 ist der Strompreis auf durchschnittlich 30 Cent angestiegen. Beigleichbleibendem Stromverbrauch steigt die Belastung der Haushalte dadurch um 3Milliarden Euro auf insgesamt rund 39 Milliarden Euro. "Über die Stromrechnungender Deutschen kommt eine gewaltige Summe zusammen", sagt Valerian Vogel,Energieexperte bei Verivox. "Zuletzt haben höhere Netzgebühren und diegestiegene EEG-Umlage die Preise auf ein neues Allzeithoch gehoben. Nirgendwosonst in Europa ist der Strompreis so hoch."Der meiste Strom wird in der Küche verbrauchtFast ein Drittel des Stromverbrauches der deutschen Haushalte entfällt aufKochen und sonstige Prozesswärme. Darauf folgen Kühlschränke und Gefriergeräte,die ein knappes Viertel des gesamten Stromverbrauchs ausmachen. Die Geräte imArbeits- und Wohnzimmer kommen auf einen Anteil von rund 17 Prozent. DieBeleuchtung der Wohnung verursacht nur 8 Prozent des gesamten Stromverbrauchseines Haushaltes. "Natürlich sollte man Lichter löschen, die nicht benötigtwerden. Mehr Strom lässt sich jedoch durch klugen Umgang mit Herd, Ofen undKühlschrank sparen", sagt Valerian Vogel. "Hier können kleineVerhaltensänderungen im Alltag große Auswirkungen auf die Stromrechnung haben."Verbrauchertipp: Stromsparen in der Küche: https://www.verivox.de/ratgeber/tipps-und-tricks-strom-sparen-in-der-kueche-104278/MethodikDie durchschnittlichen Stromverbräuche entsprechen den aktuellen Daten der AGEnergiebilanzen. Der durchschnittliche Strompreis wurde mit Hilfe desVerivox-Verbraucherpreisindex Strom erhoben. Er berücksichtigt jeweils diePreise der Grundversorger und der 30 wichtigsten überregionalen Stromanbieterfür einen Jahresverbrauch von 4.000 kWh. Die Gewichtung der unterschiedlichenPreisstände wird über die Anzahl der Haushalte der belieferten Regionenvorgenommen. Die Gewichtung zwischen den verschiedenen Tariftypen erfolgt überdie aktuell veröffentlichten Wechselquoten.