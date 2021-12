Deutsche Grundstücksauktionen: Erfolgreiche Winterauktionen

Nach Darstellung der Analysten Felix Haugg und Cosmin Filker von GBC hat die Deutsche Grundstücksauktionen AG (DGA) in den ersten 9 Monaten des Geschäftsjahres 2021 (per 31.12.) einen neuen Rekordwert bei den Objektumsätzen erzielt und die Prognose für das Gesamtjahr auf 170 Mio. Euro (zuvor: 135 Mio. Euro) erhöht. In der Folge erneuern die Analysten ihr Kursziel und bestätigen das positive ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



