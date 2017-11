Deutsche Grammophon und Tombooks bringen interaktives Musiklernen zu der revolutionären Lern-App Tomplay

Berlin und Lausanne, Schweiz (ots/PRNewswire) -Deutsche Grammophon GmbH, das führende klassische Musiklabel derWelt und Tombooks, der Erfinder interaktiver Partituren und derTomplay App, die die Musikausbildung revolutioniert, haben heute eineVereinbarung bekannt gegeben, die es den Nutzern der App erlaubt, zuerleben mit den größten Musikern aller Zeiten zu spielen und zulernen durch Deutsche Grammophons unvergleichliches Repertoire.(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/610821/Tomplay_Logo.jpg )(Logo:http://mma.prnewswire.com/media/610819/Deutsche_Grammophon_Logo.jpg )(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/610820/Tomplay_Deutsche_Grammophon.jpg (http://mma.prnewswire.com/media/610820/Tomplay_Deutsche_Grammophon.jpg) )App Links:Apple App Store (iOS):https://itunes.apple.com/app/apple-store/id1054809074?mt=8Google Play Store (Android):https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tombooks.tomplayWeb App: http://www.tomplay.comDie Vereinbarung zwischen Deutsche Grammophon und Tombooks wirddie Online-Musikausbildung weiterentwickeln, wodurch Nutzer vonTomplay nun zu den Aufnahmen von legendären Künstlern wie MarthaArgerich, Daniel Barenboim, Hilary Hahn, Vladimir Horowitz, YehudiMenuhin, David Oistrakh, Itzhak Perlman, Maria João Pires undMaurizio Pollini spielen können. Aufnahmen der berühmtesten Namen inder klassischen Musik werden jetzt ein Zuhause in der interaktivenPartiturmusik von Tomplay haben und die Nutzer der App mit ihrenInterpretationen inspirieren.Dank der einzigartigen, von Tomplay entwickelten, Technologie sinddie Aufnahmen von diesen berühmten Musikern mit der Partitursynchronisiert und erlauben es den Nutzern den originalenInterpretationen zuzuhören, von diesen inspiriert zu werden sowieauch zu diesen zu spielen, alles während sie der Partitur in demgewünschten Tempo folgen. Tomplay Partituren bieten diverse Featureswie z.B. die Möglichkeit Anmerkungen einzufügen, sich selbst beimSpielen aufzunehmen und ausgewählte Passagen in der Schleife zum Übenabzuspielen. Tomplay gestaltet das Erlernen von Musik einfacher,interaktiver und angenehmer.Alexis Steinmann, Mitgründer und Manager von Tomplay, sagt:"Unsere Zusammenarbeit mit Deutsche Grammophon erlaubt es uns Musikerund Schulen in die Lage zu versetzen internationalen Musikstarszuzuhören, sich von diesen inspirieren zu lassen und zu diesen zuspielen."Stephan Steigleder, Senior Director of Digital Media, DeutscheGrammophon GmbH, kommentiert: "Musiker möchten immer von den größtenKünstlern lernen. Durch unsere Zusammenarbeit mit Tomplay, machen wirdieses jetzt möglicher für jedermann. Ich freue mich darauf mitAlexis und seinem Team zusammen zu arbeiten und vertraue darauf, dassunsere Allianz zu vielen weiteren zukünftigen Projekten führt."Video: http://smarturl.it/tpdgvideoApp Links:Apple App Store (iOS):https://itunes.apple.com/app/apple-store/id1054809074?mt=8Google Play Store (Android):https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tombooks.tomplayWeb App: http://www.tomplay.comPressekontakt:Alexis SteinmannMitgründer und Manager TomplayE-Mail: asteinmann@tomplay.com+41-79-633-56-24Rupert WaggSenior Manager Digital MediaDeutsche Grammophon+49-30-52007-1727E-Mail: rupert.wagg@umusic.comOriginal-Content von: Tombooks LLC, übermittelt durch news aktuell