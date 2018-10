Deutsche Grammophon startet Feierlichkeiten zum 120. Geburtstag mit historischem multikulturellem Konzert (FOTO)

Peking (ots) -ERSTES KONZERT MIT KLASSISCHER MUSIK IN PEKINGS VERBOTENER STADTSEIT 1998AUFFÜHRUNGEN VON DANIIL TRIFONOV, SHANGHAI SYMPHONY ORCHESTRA UNDDEM DIRIGENTEN LONG YULIVE-STREAM FÜR DAS CHINESISCHE UND WELTWEITE PUBLIKUM VON NETEASECLOUD MUSIC UND YOUTUBE, AUFGENOMMEN VON MEHR ALS 20 FERNSEHSENDERNIN ALLER WELTDeutsche Grammophon, Teil der Universal Music Group, starteteheute Abend auf eindrucksvolle Weise die Feierlichkeiten zum 120.Jubiläum des Labels (DG120) mit einem triumphalen Galakonzert inPekings Verbotener Stadt, die zum Weltkulturerbe der UNESCO zählt.Weltweit berühmte Interpreten vermittelten bei diesemaußergewöhnlichen Ereignis die Kraft und Schönheit der klassischenMusik. Das Konzert fand vor dem Kaiserlichen Ahnentempel, demTaimiao, für ein geladenes Publikum von 1200 chinesischen undinternationalen Persönlichkeiten statt. Dirigent Long Yu und PianistDaniil Trifonov standen bei der an diesem Ort höchstrangigenklassischen Live-Veranstaltung seit über 20 Jahren an der Spitzeeines multikulturellen Programms von Künstlern der DeutschenGrammophon.Frank Briegmann, President & CEO Universal Music Central Europeund Deutsche Grammophon:"Die Deutsche Grammophon ist und bleibt eineWeltmarke. Und so präsentierte sie sich auch auf demEröffnungskonzert ihrer 120-Jahr-Feierlichkeiten in der VerbotenenStadt in Peking: international und in jeder Beziehung der Perfektionverpflichtet. Die zahlreichen herausragenden Künstler haben wiedereinmal gezeigt, welche Kraft die klassische Musik besitzt und dasssie damit die Menschen in jedem Land der Welt begeistert. Ich dankeden Künstlern, dem Team und allen unseren Partnern für diesenunvergesslichen Abend."Das DG120-Galakonzert bildete den Auftakt zu einer einjährigenReihe von globalen Veranstaltungen, Neuveröffentlichungen und einemDigitalisierungsprojekt des historischen Archivs des Labels. Eserreichte ein gewaltiges weltweites Publikum durch simultaneLive-Streams in YouTubes 360° Virtual Reality und Standard-Formaten.Chinas führende Firma für Internet-Technik und StreamingdiensteNetEase Cloud Music bietet ab morgen, Donnerstag, den 11. Oktober2018, einen zeitversetzten Live-Stream. Fernsehzuschauer in Chinakönnen das Ereignis am Sonntag, den 14. Oktober, erleben, wenn derArt and Culture Channel von SMG das gesamte Konzert zur bestenSendezeit ausstrahlt (19 Uhr bzw. 23 Uhr chinesischer Standardzeit).Fernseh- und Kinofassungen der Veranstaltung werden koproduziert vonC Major Entertainment, einem Unternehmen, das international tätig istin Vertrieb und Marketing von Musikprogrammen. Übertragungen imFernsehen und in Kinos sind weltweit in den kommenden Wochen undMonaten geplant, unter anderem in Österreich, Frankreich,Deutschland, Italien, Polen, Russland, Spanien, der Schweiz undGroßbritannien sowie in Hongkong und Südamerika.»Das Konzert war unvergesslich«, sagt Dr. Clemens Trautmann,Präsident von Deutsche Grammophon. »Sein historischer Charakter wurdenoch verstärkt durch den legendären Ort vor dem KaiserlichenAhnentempel und den Mauern der Verbotenen Stadt. Diesebeeindruckenden Gebäude entsprachen den herrlichen Klängen desShanghai Symphony Orchestra, der Wiener Singakademie und derinternationalen Riege von Solisten unter der Leitung von Long Yu, derdort als erster chinesischer Dirigent überhaupt auftrat.«Trautmann fügt hinzu: »Wir wollten ein klares Zeichen setzen imHinblick auf das Traditionsbewusstsein des Gelben Labels, seinemwahrhaft internationalen Denken und seinem Vorstellungsvermögen vonder Zukunft der klassischen Musik, einer Vision, die dem WunschRechnung trägt nach kultureller Zusammenarbeit und Teilhabe an dieserKunstform in China, Südostasien und der ganzen Welt. Wir dankenunseren Partnern und großen Sponsoren, die dazu beigetragen haben,ein bedeutendes kreatives Konzept zu verwirklichen. Ich kann mirkeinen vielversprechenderen Auftakt unseres DG120-Programmsvorstellen oder einen besseren Weg, neue Zuhörer anzusprechen.«Das Jubiläumskonzert von Deutsche Grammophon war die ersteVeranstaltung dieser Art am Taimiao, seit Zubin Mehta dort vor 20Jahren eine Aufführung von Puccinis Turandot leitete, die weltweiteAufmerksamkeit fand und dazu beitrug, dass Peking als Ort derOlympischen Spiele 2008 gewählt wurde. Das heutige Konzert und seinebahnbrechenden Online-Übertragungen fanden ein begeistertes Echo inden sozialen Medien. Das Gemeinschaftsprojekt wird eine vergleichbareglobale Wirkung erzielen, wenn chinesische Künstler ihre Kreativitätmit dem Rest der Welt teilen und so ihre Reichweite vergrößern.Gebannt folgte das Publikum Daniil Trifonovs Aufführung desKlavierkonzerts Nr. 2 von Rachmaninoff. Der virtuose russischePianist, der zu den führenden DG-Künstlern der jüngeren Generationzählt und Mitglied des internationalen Musikerteams dieses Abendswar, wurde begleitet vom Shanghai Symphony Orchester unter Leitungvon Long Yu.Long Yu und sein Orchester boten eine packende Interpretation vonCarl Orffs Carmina Burana. Ihre Partner waren der gemischteErwachsenenchor der Wiener Singakademie, der Shanghai SpringChildren's Choir sowie die Solisten Aida Garifullina, Toby Spence undLudovic Tézier aus Russland, Großbritannien und Frankreich. DasProgramm begann mit einem Streicherarrangement von Liu TianhuasEnchanted Night, es folgte »November« aus Memoryhouse - einemwegweisenden neoklassischen Werk von Max Richter, dem führendenKomponisten der Gegenwart - mit der norwegischen Geigerin MariSamuelsen und dem Shanghai Symphony Orchestra.Kuke Music, Titelsponsor des DG120-Konzerts in der VerbotenenStadt und nunmehr seit über zehn Jahren im Bereich der klassischenMusik und Pädagogik tätig, ist im Begriff, sein Engagement fürklassische Musik in China zu erweitern. »All die harte Arbeit undPlanung wurden heute mit einem sensationellen Konzert belohnt«, sagteYu He, Gründer und Präsident der Website. »Ebenso wie DeutscheGrammophon sind wir entschlossen, die nächste Generation vonLiebhabern klassischer Musik in China heranzubilden und Hörer jederAltersgruppe und Herkunft an dieser einzigartigen Kunstform teilhabenzu lassen.«Der international renommierte Pianist Lang Lang schickte seineGlückwünsche: »Während mein Label sein Jubiläum in meinem Heimatlandfeiert, wünsche ich ihm viel Erfolg. Ich freue mich darauf, in einemMonat neben Anne-Sophie Mutter an der Geburtstagsfeier im Haus derDeutschen Grammophon in Berlin teilzunehmen.«Zhu Yiwen, Geschäftsführender Direktor von NetEase Cloud Music,dem alleinigen Online-Video-Streaming-Partner für dasDG120-Galakonzert in China, kommentiert: »NetEase Cloud Music stehtganz im Dienst der Promotion hochklassiger digitaler Musik. Es istuns eine Ehre, mit Deutsche Grammophon, dem renommierten Klassiklabelder Universal Music Group, bei diesem ganz besonderen Anlasszusammenzuarbeiten und eine so bedeutende globale Veranstaltungklassischer Musik über unseren Online-Video-Streamingdienst demPublikum in China zugänglich zu machen. Wir freuen uns zudem über dieMöglichkeit, weiterhin für klassischen Musikunterricht zu werben unddie Entwicklung digitaler Musik auf dem chinesischen Markt zufördern.«Sunny Chang, Vorsitzender und Geschäftsführer von Universal MusicGroup China, lobte die Teams, die mit der Eröffnungsveranstaltung vonDG120 befasst waren: »Dieses atemberaubende Konzert war das Ergebnisinternationaler Zusammenarbeit«, erklärt er. »Es machte deutlich, waserreicht werden kann, wenn Menschen unterschiedlicher Kulturenzusammenarbeiten, um eine gemeinsame Vision zu verwirklichen. DieEntscheidung von Deutsche Grammophon, ihr Jubiläumsjahr in Peking zubeginnen, unterstreicht ihr Engagement, die Verbreitung klassischerMusik in China und ganz Südostasien weiterzuentwickeln, wo es bereitsein großes, begeistertes junges Publikum gibt. Heute Abend konntenHunderttausende Fans ein wunderbar reichhaltiges und vielfältigesProgramm erleben. Diese wichtigen Beziehungen ebnen den Weg, um einerneuen Generation von Musikliebhabern auf der ganzen Welt noch mehrklassische Musiker aus China vorzustellen.«Das Taimiao-Konzert von Deutsche Grammophon stand am Beginn einerbeispiellosen, überaus ambitionierten internationalen Agenda, diebestimmt ist, das reiche Erbe, die aktuellen Innovationen undkünftigen Pläne des Gelben Labels bekannt zu machen. Das ein Jahrlaufende DG120-Jubiläumsprogramm, das mit globaler Unterstützung vonGoogle Arts & Culture und der Volkswagen AG präsentiert wird, bietetneu digitalisierte seltene Aufnahmen aus dem Archiv (DasSchellack-Projekt), neue Alben, überragende Aufführungen,internationale klassische Clubabende der Yellow Lounge und umfassendeOnline-Präsenz. Das heutige Gala-Event, organisiert vom PekingerMingxun Communications Consultants Co., Ltd., wurde zusammen mit demTitelsponsor, der chinesischen Digitalplattform Kuke Music, und inPartnerschaft mit der Firma für hochwertige Uhren und Schmuck Chopardpräsentiert.Caroline Scheufele, Künstlerische Direktorin und Ko-Präsidentinvon Chopard, sagt, es sei eine Ehre als Partner von DG120 zuarbeiten. Der Schweizer Hersteller von Luxusuhren und Schmuck teiledas Engagement von Deutsche Grammophon für höchste künstlerischeSchönheit. »Diese Qualitäten waren in Perfektion beim heutigenKonzert zu sehen und zu hören. Es vereinte die Kraft großer Musik,die Gegenwart großer Architektur und die Begeisterung, an einemglobalen Ereignis teilzunehmen, und war nicht nur ganzaußerordentlich, sondern steigerte das Lebensgefühl. Was für einglorreicher Start ins Jubiläumsjahr der Deutschen Grammophon! Chopardhat sich immer für die Kunst und die klassische Musik eingesetzt,denn wir teilen dieselben Werte der Leidenschaft, Qualität undEvokation von Emotionen.«https://www.deutschegrammophon.com#DG120Über Deutsche GrammophonDeutsche Grammophon gehört seit ihrer Gründung 1898 zu denrenommiertesten Namen in der internationalen Klassikszene. Sie stehtseit jeher für höchsten Standard in Bezug auf künstlerischeFähigkeiten und Klangqualität. Als Heimat der größten Künstler allerZeiten ist das berühmte Gelbe Label ein Leitstern für Musikliebhaberin der ganzen Welt, die nach überragenden Aufnahmen undInterpretationen suchen.Zum gegenwärtigen Künstlerteam der Deutschen Grammophon zähleneinige der angesehensten klassischen Musiker wie Anne-Sophie Mutter,Anna Netrebko, Martha Argerich, Daniel Barenboim, Hélène Grimaud,Evgeny Kissin, Lang Lang, Murray Perahia, Maurizio Pollini, GrigorySokolov, Daniil Trifonov, Krystian Zimerman, Gustavo Dudamel, AndrisNelsons, Yannick Nézet-Séguin, Elina Garanca, Bryn Terfel, RolandoVillazón und Max Richter. Zudem bietet der Katalog des Labels daskünstlerische Vermächtnis ganzer Generationen von Dirigenten undenthält Aufnahmen von vielen der besten Künstler in der Geschichteder klassischen Musik, darunter Claudio Abbado, Leonard Bernstein,Pierre Boulez, Herbert von Karajan, Carlos Kleiber, VladimirHorowitz, Mstislaw Rostropowitsch und Andrés Segovia. Im ständigenBemühen, neues Repertoire zu erschließen, fördert Deutsche Grammophondarüber hinaus eine Vielzahl verschiedenster populärer Künstlerunserer Zeit.Deutsche Grammophon ist Teil der Universal Music Group, derweltweit führenden Gesellschaft für musikalische Unterhaltung.Weiteres dazu auf:http://www.deutschegrammophon.comÜber KukeKuke Music, Titelsponsor des DG120-Konzerts in der VerbotenenStadt, ist nunmehr seit über zehn Jahren im Bereich der klassischenMusik und Musikerziehung tätig.Über ChopardChopard, Schöpfer von Emotionen seit 1860 Seit ihrer Gründung 1860pflegt die Firma Chopard, jetzt Eigentum der Familie Scheufele undvon ihr geleitet, ihr Vermächtnis von überlieferten Fähigkeiten undtraditionellem Handwerk durch die Herstellung von Uhren und Schmuckmit einer Aura zeitgenössischen Charmes, gleichbedeutend mitEmotionen. Getragen von einer entschieden positiven Weltsicht,vertritt die Firma durch ihre Kreationen drei wichtige Werte:exzellente handwerkliche Arbeit, garantiert durch die Anstrengungenleidenschaftlicher Kunsthandwerker, die alle Experten in ihremjeweiligen Fach sind; reiche, vielfältige Kreativität, die eserlaubt, dass jeder in den Kollektionen des Hauses etwas findet, daszu seinem Wesen passt; und schließlich eine ethische Grundhaltung. ImSinne einer Zeit, in der Hersteller von Luxusgütern die Pflichthaben, verantwortlich und nachhaltig zu arbeiten, wird seit Juli 2018in der gesamten Uhren- und Schmuckproduktion von Chopard nur ethischgewonnenes Gold verwendet.Chopard war stets stolzer Partner von klassischenMusikveranstaltungen in aller Welt. Der Tenor José Carreras und dieSopranistin Anna Netrebko sind eng mit der Familie Scheufelebefreundet und seit vielen Jahren Markenbotschafter des Hauses.Über NetEase Cloud MusicNetEase Cloud Music, gegründet im April 2013, ist einStreamingdienst, der es den Nutzern erlaubt, nach Musik zu suchen undsie zu hören. Mit mehr als 400 Millionen Nutzern und der schnellstenWachstumsrate in China, ist NetEase Cloud Music zu einer derbeliebtesten musikalischen Streaming-Plattformen des Landes geworden.https://music.163.comPressekontakt:Ansprechpartner:Bisseh.Akame@umusic.comAndreas.Kluge@umusic.comOriginal-Content von: Universal Music Entertainment GmbH, übermittelt durch news aktuell