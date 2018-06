Deutsche Grammophon - Das älteste und berühmteste Schallplattenlabel der Welt - Startet DG120 (FOTO)

Berlin (ots) -EIN WELTWEITES PROGRAMM UNTERSCHIEDLICHSTER AKTIVITÄTEN ZUR FEIERDES 120. GEBURTSTAGSDeutsche Grammophon (DG), das älteste und berühmteste Klassiklabelder Welt, begeht in diesem Jahr seinen 120. Geburtstag. Einbeispielloses, abwechslungsreiches und anspruchsvollesinternationales Programm feiert die glanzvolle Vergangenheit,lebendige Gegenwart und blühende Zukunft des gelben Labels. In seinereinzigartigen Geschichte hat sich Deutsche Grammophon für Kultur,Innovation, Musik und die Künste eingesetzt. In der Saison 2018/19würdigt DG120 die kulturelle Bedeutung klassischer Musik und ihrerherausragenden Künstler.»Es sind spannende Zeiten für die klassische Musik«, erklärt Dr.Clemens Trautmann, Präsident von Deutsche Grammophon. »Anlässlichdieses 120. Geburtstag geht es darum, die Kraft und Schönheit derKlassik möglichst vielen Menschen in der ganzen Welt nahezubringen.Die Gründer des gelben Labels nutzten neue Technik, um Millionen vonMenschen zu inspirieren. Ebendort knüpfen wir gemeinsam mit unserenKünstlern an. Die Kampagne DG120 wendet sich sowohl an bisherige alsauch zukünftige Hörer. Unsere weltweite Initiative wird unterstütztvon Google Arts & Culture, von der Volkswagen AG und von weitereninternationalen Partnern, worüber wir uns sehr freuen.«Das sorgfältig konzipierte Programm bietet multidisziplinäreAktivitäten und Veranstaltungen, aber auch Raritäten aus dem Archivdes Labels und eine bemerkenswerte neue Produktreihe, dieMusikliebhaber in aller Welt begeistern wird.Zu DG120 zählen: Eine weltweite Reihe von DG120-Galakonzerten mitführenden DG-Künstlern, darunter ein historisches Eröffnungskonzertnahe der berühmten Verbotenen Stadt von Peking.Dauerhafte und verbindliche Beziehungen zu den größten Musikernder Welt sind charakteristisch für Deutsche Grammophon. Für DG120geben diese Musiker Konzerte in Peking, Berlin, Hamburg, Hannover,Hongkong, London, Seoul, Schanghai, Taipeh und Tokio. Weitere Terminesind in Planung.Die Live-Festlichkeiten beginnen am 10. Oktober 2018 mit einemspektakulären Eröffnungskonzert am historischen KaiserlichenAhnentempel (Taimiao) in Peking an der Grenze zur Verbotenen Stadt.Mitwirkende sind das weltbekannte Shanghai Symphony Orchestra unterLeitung von Long Yu. Aufgeführt wird Orffs Carmina Burana mit AidaGarifullina, Toby Spence und Ludovic Tézier; außerdem spielt diePianistin Hélène Grimaud Ravels Klavierkonzert G-Dur.Die Verbotene Stadt zählt zum Weltkulturerbe der UNESCO. Sie istein Komplex kaiserlicher Paläste und war 500 Jahre lang bis zum Endeder Qing-Dynastie Wohnsitz der Kaiser sowie zeremonielles undpolitisches Regierungszentrum Chinas. Der Kaiserliche Ahnentempel,der in seiner Anlage der Verbotenen Stadt entspricht, wurde von derkaiserlichen Familie bei wichtigen Anlässen genutzt, um ihren AhnenOpfer darzubringen. Das Konzert von DG120 würdigt die Qualitätklassischer Musik in China und unterstreicht zugleich die globalekulturelle Bedeutung von Deutsche Grammophon. Es wird die ersteklassische Musikveranstaltung an diesem Ort sein seit 1998, als ZubinMehta dort eine legendäre Aufführung von Turandot dirigierte.Andere wichtige Veranstaltungen im Rahmen von DG120 sindAufführungen der Staatskapelle Berlin mit Maestro Daniel Barenboim imNationalen Zentrum für Darstellende Künste in Peking sowie Konzerteim Jubiläumsjahr, auf der Bühne: Anne-Sophie Mutter, eine der größtenGeigerinnen aller Zeiten; Lang Lang, wegweisender Pianist undweltweit künstlerisches Idol; Seong-Jin Cho, Gewinner des 17.Chopin-Wettbewerbs in Warschau; und Max Richter, bahnbrechenderpostminimalistischer Komponist.Für DG120 zieht die Yellow Lounge nach Asien. Die zum Kultgewordenen Clubabende sind in Peking, Hongkong, Seoul, Schanghai,Taipeh und Tokio geplant.Im Rahmen von DG120 werden im Laufe des JahresSonderveranstaltungen der erfolgreichen klassischen Clubabendestattfinden. Die »Yellow Lounge« öffnet ihre Türen in Peking,Hongkong, Seoul, Schanghai, Taipeh und Tokio und wird als Livestreamfür Fans in der ganzen Welt übertragen. Außerdem besucht die »YellowLounge« Wolfsburg, Heimat der Volkswagen AG, die ein Partner von derDG120 Yellow Lounge ist.»Wir teilen viele Werte mit Deutsche Grammophon«, sagt Benita vonMaltzahn für die Volkswagen AG. »Die Jubiläumskampagne des gelbenLabels soll das Publikum für klassische Musik vergrößern sowie dieQualität und den Beitrag dieser Kunstform zum kulturellen Austauschzur Geltung bringen. Wir sind begeistert, an diesem Projektmitzuwirken, und freuen uns darauf, mit DG zusammenzuarbeiten undunsere Möglichkeiten für das erstaunliche Spektrum derVeranstaltungen von DG120 nutzbar zu machen.«Das Schellack-Projekt: Wiederentdeckte und bisherunveröffentlichte Stücke aus dem historischen DG-Archiv wurden inZusammenarbeit mit Google Arts & Culture digitalisiert und spiegelndie einzigartige Geschichte des Labels. Darunter: Aufnahmen von LouisArmstrong und Leo Tolstoi.Deutsche Grammophon und Google Arts & Culture erstellen auf derGrundlage von seltenen Galvano-Metallmatrizen, die Anfang des 20.Jahrhunderts bespielt wurden, Digitalversionen von wiederentdecktenund bislang unveröffentlichten Stücken. Zu diesen Schätzen desDG-Archivs gehören eine Lesung des berühmten russischen Autors LeoTolstoi sowie frühe Aufnahmen des legendären amerikanischenJazztrompeters Louis Armstrong, des großen russischen Basses FjodorSchaljapin und des aus Österreich stammenden Geigers und KomponistenFritz KreislerDie einzigartigen Aufnahmen werden zurzeit in Zusammenarbeit mitGoogle Arts & Culture restauriert. Die Arbeit ist Teil einesDigitalisierungsprojektes, mit dem DG diese Stücke und Aspekte dereigenen Geschichte in das umfangreiche globaleDigitalisierungsprogramm von DGs Muttergesellschaft Universal MusicGroup einbindet. 400 einmalige Schellackaufnahmen werden in denkommenden Monaten veröffentlicht. Den Anfang machen heute 40 davon,darunter Louis Armstrong & his Orchestra mit »St. Louis Blues«,aufgenommen 1934, und eine Aufnahme aus dem Jahr 1927 mit PietroMascagni, der Mitglieder der Staatskapelle Berlin im berühmtenIntermezzo aus Cavalleria rusticana dirigiert. Zu finden auf:https://artsandculture.google.com/partner/deutsche-grammophon. DerStepptänzer Andrew Nemr und der Tilt-Brush-Künstler Atma schufenoptische Umsetzungen einiger dieser Stücke.»Als Erfinder des Grammophons und Gründer des ältestenSchallplattenlabels der Welt brachte Emil Berliner die Musik instägliche Leben«, sagt Philipp Justus, Vice President Central Europebei Google. »Wir freuen uns über die Zusammenarbeit von DeutscheGrammophon mit Google Arts & Culture, um Hunderte der ältestenAufnahmen der Welt zu digitalisieren und dieses wichtige Kapitel derMusikgeschichte leichter zugänglich zu machen.«DG stellt das eigene Erbe ab 11. Juni in zwölfOnline-Ausstellungen vor auf der Plattform von Google Arts & Culture(https://artsandculture.google.com/partner/deutsche-grammophon) undderen Mobile App (Android & iOS). Die Nutzer erhalten dortInformationen über legendäre klassische Musiker wie Leonard Bernsteinoder Herbert von Karajan, über die Herstellung von Aufnahmen oderdarüber, wie die Erfindung des Grammophons Musik in unsere Wohnzimmerbrachte. Die Aufnahmen werden ferner über DGs eigene Kanäle und aufPlattformen wie Google Play Music, YouTube Music, Spotify, AppleMusic und Amazon verfügbar gemacht.120 Jahre beispielloser Aufnahmegeschichte veröffentlicht imDeluxe-Box-Set DG120: The Anniversary Edition und dieKarajan-Beethoven-Kunstedition.Im Zentrum einer großen Produktreihe für Sammler klassischer Musiksteht DG120: The Anniversary Edition, eine repräsentative Anthologie,die Musikaufnahmen aus 120 Jahren dokumentiert und alle wichtigenGattungen aus dem Katalog des Labels berücksichtigt. Sie erscheintinternational am 21. September. Die Deluxe-Box enthält auch einigeder neu bearbeiteten Stücke der historischen Metallmatrizen undSchätze aus dem DG-Archiv.Zu den weiteren Produkten, die im Laufe des Jahres herauskommen,zählt eine Vinyl-Ausgabe von Herbert von Karajans legendärerGesamtaufnahme der neun Beethoven-Symphonien aus dem Jahr 1963. DieLPs werden in einer limitierten Auflage von 1200 Kassettenveröffentlicht; zusätzlich wird es 120 Exemplare einerSuper-Deluxe-Version geben mit jeweils eigens geschaffenen Werken desKünstlers Gregor Hildebrandt, der bespielte Bänder aus Tonkassettenals Rohmaterial für seine Arbeiten nutzt. Seine von Karajanangeregten Kunstwerke werden im neuen Forum für Kunst, Kultur undSport der Deutschen Bank in Berlin anlässlich der Veröffentlichungder LP-Ausgabe vorgestellt.Die Kampagne DG120 bietet exklusives Merchandising, das inPartnerschaft mit der weltweit führenden Merchandise-Firma Bravadogeschaffen wurde. Es erscheint außerdem Verlhac Editions'überarbeitete und aktualisierte Fassung von State of the Art:Deutsche Grammophon - The Story in den Sprachen Deutsch/Englisch,Französisch und Englisch/Mandarin. Außerdem geht eineMini-Dokumentationsreihe der Kunst der Aufnahme nach, wie sieDeutsche Grammophon erfunden hat. Weitere Elemente der Kampagnewerden im Laufe des Jahren 2018 bekannt gegeben.Unterstützt durch Universal Music Group, die weltweit führendeGesellschaft für musikalische Unterhaltung, unterstreicht dieJubiläumskampagne der Deutschen Grammophon die Lebendigkeit derklassischen Musik und ihren außerordentlichen Beitrag zur Kulturweltweit. Zu den Merkmalen des gelben Labels zählen das Engagementfür seine Künstler und ihre langfristige Schaffenskraft, dasBestreben, Qualität zu erkennen und durch die Verpflichtung neuerKomponisten und Interpreten zu fördern sowie die Entschlossenheit,durch einen beispiellosen Katalog ein dauerhaftes Vermächtnis zuschaffen. Die Arbeit des Labels in all diesen Bereichen ist geprägtvon dem beständigen Wunsch, Innovation zu leben, zu experimentierenund die führende Rolle in der klassischen Musik zu bewahren.Weitere Information auf: www.dg120.infoAktuelles Bildmaterial zur freien Verwendung kann unter folgendemLink heruntergeladen werden:http://www.journalistenlounge.de/dg-120/fotosTwitter Universal Music DEFacebook Universal Music DeutschlandInstagram Deutsche GrammophonTwitter Deutsche GrammophonFacebook Deutsche GrammophonÜber Deutsche GrammophonDeutsche Grammophon gehört seit ihrer Gründung 1898 zu denrenommiertesten Namen in der internationalen Klassikszene. Sie stehtseit jeher für höchsten Standard in Bezug auf künstlerischeFähigkeiten und Klangqualität. Als Heimat der größten Künstler allerZeiten ist das berühmte gelbe Label ein Leitstern für Musikliebhaberin der ganzen Welt, die nach überragenden Aufnahmen undInterpretationen suchen.Zum gegenwärtigen Künstlerteam der Deutschen Grammophon zähleneinige der angesehensten klassischen Musiker wie Anne-Sophie Mutter,Anna Netrebko, Martha Argerich, Daniel Barenboim, Hélène Grimaud,Evgeny Kissin, Lang Lang, Murray Perahia, Maurizio Pollini, GrigorySokolov, Daniil Trifonov, Krystian Zimerman, Gustavo Dudamel, AndrisNelsons, Yannick Nézet-Séguin, Elīna Garanča, Bryn Terfel,Rolando Villazón und Max Richter. Zudem bietet der Katalog des Labelsdas künstlerische Vermächtnis ganzer Generationen von Dirigenten undenthält Aufnahmen von vielen der besten Künstler in der Geschichteder klassischen Musik, darunter Claudio Abbado, Leonard Bernstein,Pierre Boulez, Herbert von Karajan, Carlos Kleiber, VladimirHorowitz, Mstislaw Rostropowitsch und Andrés Segovia. Im ständigenBemühen, neues Repertoire zu erschließen, fördert Deutsche Grammophondarüber hinaus eine Vielzahl verschiedenster populärer Künstlerunserer Zeit.Deutsche Grammophon ist Teil der Universal Music Group, derweltweit führenden Gesellschaft für musikalische Unterhaltung.Weiteres dazu auf:http://www.deutschegrammophon.comÜber die Yellow LoungeAus dem Gedanken, dem überzeugten Clubber das Beste derklassischen Livemusik nahezubringen, entstand vor 17 Jahren dieYellow Lounge der Deutschen Grammophon in Berlins angesagtestenTechno-Clubs. Das Konzept entwickelte sich zu einer festen Größe derClubszene - nicht nur in Deutschland. Die Nähe zwischen Publikum undInterpret, der ungewöhnliche Ort, Videoprojektionen und aufregendeBeleuchtung trugen dazu bei, die einzigartige Atmosphäre der YellowLounge zu schaffen - informell und doch konzentriert auf die Musik.Mehr als 130 Clubabende haben stattgefunden, seit die YellowLounge 2001 ins Leben gerufen wurde, bis zu 1000 Gäste kamen an deneinzelnen Abenden und auch in den sozialen Medien formte sich eineriesige Fangemeinde.Jede Veranstaltung bietet Live-Aufführungen bemerkenswerterklassischer Musiker, umfangreiche DJ-Mixes von alten und neuenKompositionen und neu geschaffene Visuals von internationalen VJs.Das Format wurde in alle Welt exportiert und hat Clubs und andereSpielstätten erreicht von Berlin, Brüssel, Madrid und London bisBuenos Aires, Tokio, Sydney und New York. 