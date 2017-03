Deutsche Gesellschaft für Schmerzmedizin macht sich stark für neue Wege in der Schmerzversorgung (FOTO)

Frankfurt (ots) -"Wir brauchen neue Wege, um die Versorgung der Schmerzpatienten zuverbessern", erklärte Dr. Gerhard Müller-Schwefe, Präsident derDeutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin (DGS) e.V. bei derAuftakt-Pressekonferenz des 28. Deutschen Schmerz- und Palliativtagesin Frankfurt. "Gemeinsam mit allen an der Therapie Beteiligten werdenwir in naher Zukunft ein Konzept entwickeln, bei dem alleFachrichtungen eng miteinander vernetzt mit dem Patienten arbeitensollen", so Müller-Schwefe. Nur wenn wir es schaffen, dieSchmerzmedizin als Querschnittsfach zu betrachten und dieSchmerzkompetenz auszubauen, können wir den zahlreichen chronischerkrankten Schmerzpatienten helfen.Jedes Jahr treffen sich beim "Schmerz- und Palliativtag"Schmerzexperten aus ganz Deutschland - ob Mediziner, Psychologen,Physiotherapeuten, Pharmazeuten oder Pflegekräfte. Gemeinsam wollensie die Versorgung der Schmerzpatienten in Deutschland verbessern.Denn nach wie vor ist ein Großteil der insgesamt 23 MillionenSchmerzpatienten und etwa 2,8 Millionen der schwersterkranktenPatienten unterversorgt.1 Helfen könnte ihnen ein dafür speziellausgebildeter Schmerzmediziner, der den Patienten ganzheitlichbetrachtet, frühzeitig die Ursache der Beschwerden erkennt. Aberdiese sind rar gesät. Von den wenigen Leuchtturmprojekten derinterdisziplinären Zusammenarbeit profitiert am Ende nur einBruchteil der Betroffenen. "An der Basis gibt es bislang keinegrundlegenden Verbesserungen. Eine interdisziplinäre Zusammenarbeitist zeitaufwändig und wird zu wenig honoriert", resümierteMüller-Schwefe.Nachwuchs begeisternHinzu kommt, dass aktuell die Behandlung auf wenigen Schultern undaufgrund des demografischen Wandels auf einer immer älter werdendenÄrztegeneration ruht. Gleichzeitig aber steigt die Anzahl derPatienten. "Wenn wir den Nachwuchs für unser Fachgebiet begeisternkönnen, ist vielen Patienten geholfen", ist sich Dr. JohannesHorlemann, Vizepräsident der DGS, sicher. In kaum einer anderenDisziplin als der Schmerzmedizin arbeitet der Arzt sointerdisziplinär - technisch, pharmakologisch, kommunikativ undpsychosomatisch. Dazu ist es eines der dynamischsten Felder mitständigem Zuwachs an neuem Wissen und neu evaluierten Konzepten. "Mitunserem umfangreichen Fortbildungskonzept wollen wir nicht nur dieangrenzenden Fachgebiete, sondern verstärkt auch junge Medizinererreichen", so Horlemann.Chronischer Schmerz ist ein QuerschnittsgebietDamit die Patientenversorgung nicht an Fachgrenzen scheitert,setzt die DGS auf eine schmerztherapeutische Weiterbildung undQualifikation von Ärzten aus allen Fachrichtungen. "Jeder Arzt solltezumindest Basisfähigkeiten besitzen, um die richtige Behandlungeinzuleiten oder rechtzeitig den Zeitpunkt zu erkennen, wann derPatient in die Hände eines Schmerzmediziners gehört", istDGS-Vizepräsident Dr. Oliver Emrich überzeugt. Ein gutfunktionierendes Netzwerk und die wichtigsten Schnittstellen zuidentifizieren, sind zentrale Ziele der DGS."Dafür muss Kommunikationüber Fachgebietsgrenzen hinaus stattfinden", so Emrich weiter.Patientenbedürfnisse im Fokus der VersorgerGesellschaftKontinuierliche Forschung ist wichtig, um neue wissenschaftlicheErkenntnisse zu gewinnen. Diese in die Praxis umzusetzen - darinliege aber die eigentliche Herausforderung, so die langjährigeErfahrung des DGS-Vorstandes. Die Patienten mit ihren Bedürfnissenstärker in den Fokus zu rücken, dafür setzt sich die DGS inKooperation mit der Patientenorganisation Deutsche Schmerzliga (DSL)e.V. bereits seit vielen Jahren ein. "Ein Meilenstein stellt dieOnline-Plattform "mein-schmerz.de" dar, über die - viaDaten-Einspeisung in das DGS PraxisRegister Schmerz (iDocLive®) -erstmalig auch die Sicht der Betroffenen dokumentiert werden kann",erklärte PD Dr. Michael A. Überall, DGS-Vizepräsident und Präsidentder DSL.In diesem Jahr gehen die beiden Organisationen noch einen Schrittweiter und stellen das Thema "Tumorschmerz" in den Mittelpunkt: Mitder "Praxisumfrage Tumorschmerz" werden explizit Symptombelastungenbei tumorbedingten Dauer- und Durchbruchschmerzen abgefragt. LautÜberall müssen bei diesen Patienten die zugrundeliegenden Schmerzenkontinuierlich evaluiert werden, um sowohl den Behandlungsbedarf alsauch die Behandlungsintensität an das aktuell angestrebteBehandlungsziel anzupassen.Weitere Informationen unter www.schmerz-und-palliativtag.dePressekontakt:GeschäftsstelleDeutsche Gesellschaft für Schmerzmedizin e.V.Lennéstraße 9 · 10785 BerlinTel. 030-8562188-0 · Fax 030-22185342info@dgschmerzmedizin.dewww.dgschmerzmedizin.dePressekontaktSelinka/Schmitz Public Relations GmbHNicole ZeunerWeinsbergstr. 118a · 50823 KölnTel. 0221-94999-80 · Fax 0221-94999-79nicole.zeuner@selinka-schmitz-pr.deOriginal-Content von: Deutsche Gesellschaft f?r Schmerzmedizin e.V., übermittelt durch news aktuell