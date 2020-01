Deutsche Gesellschaft für Schmerzmedizin fordert Bedarfsplanung für eine bessere Versorgung von Schmerzpatienten (FOTO)

Berlin (ots) - Die Deutsche Gesellschaft für Schmerzmedizin e. V. (DGS), dieführende Fachgesellschaft zur schmerzmedizinischen Versorgung in Deutschland,hat ihre politischen Forderungen zu einer Verbesserung der Versorgung vonSchmerzpatienten erneuert. Ihre zentrale Forderung: Eine rechtssichereBedarfsplanung in der Schmerzmedizin. Diese sei die Voraussetzung für eineflächendeckende schmerzmedizinische Versorgung in Deutschland, so die Vertreterder Fachgesellschaft bei ihrer Jahresauftakt-Pressekonferenz in Berlin.Verlässliche Daten als Basis für die Bedarfsplanung liefert die Fachgesellschaftmit dem DGS PraxisRegister Schmerz.In Deutschland leiden aktuell rund 23 Millionen Menschen an chronischenSchmerzen, und die Anzahl der Betroffenen steigt. Rund 1.200 ambulant tätigeSchmerzmediziner versorgen diese Patienten. Allein für eine flächendeckendeVersorgung der schwerstgradig Schmerzkranken (3,4 Mio. - Stand: 2019) wären abermindestens 10.000 ausgebildete Schmerzmediziner nötig. Diesem Ungleichgewichtentgegenzuwirken, sieht die Deutsche Gesellschaft für Schmerzmedizin als eineihrer Hauptaufgaben an. Auf ihrer Jahresauftakt-Pressekonferenz forderten dieVertreter der Gesellschaft daher die Gesundheitspolitik in Deutschland dazu auf,gemeinsam ganzheitliche und bedürfnisorientierte Strukturen in derSchmerzmedizin zu schaffen. Dazu gehöre insbesondere eine grundlegendeNeuorientierung der Bedarfsplanung. "Eine rechtssichere Bedarfsplanung ist dieVoraussetzung für eine flächendeckende schmerzmedizinische Versorgung inDeutschland", sagte Dr. Johannes Horlemann, Präsident der DGS, in Berlin.Kontinuität in der VersorgungDa es aktuell weder eine geregelte Ausbildung noch eine Facharzt-Qualifikationfür Schmerzmediziner gibt, wird das Fachgebiet auch in der Bedarfsplanung nichtberücksichtigt. So kann es passieren, dass bei einer Praxisübergabe z. B. einesNeurologen mit schmerzmedizinischer Spezialisierung eine weitere Anlaufstellefür Schmerzpatienten verloren geht, da bei der Auswahl des Nachfolgersausschließlich das Fachgebiet, in diesem Fall die Neurologie, relevant ist.Damit ist auch die Kontinuität in der schmerzmedizinischen Behandlung der dortbetreuten Patienten nicht gewährleistet.PraxisRegister Schmerz sammelt Daten des VersorgungsalltagsUm u. a. auch bessere Voraussetzungen für die Bedarfsplanung zu schaffen,unterstützt die DGS seit 2014 das Versorgungsforschungsprojekt desPraxisRegisters Schmerz. Inzwischen wurden dort 260.013 Behandlungsfälledokumentiert (Stand 31.12.2019). Allein im vergangenen Jahr sind 50.975 neueBehandlungsfälle hinzugekommen. Insgesamt umfasst das Register mittlerweile mehrals 1 Million Dokumentationen und wächst stetig weiter. Jeden Arbeitstag werden160 bis 250 Fälle neu dokumentiert und evaluiert. Damit ermöglicht dasPraxisRegister Schmerz - als weltweit größtes industrieunabhängig realisiertesSchmerzregister - neue Einblicke in die Regelversorgung von Schmerzpatienten inDeutschland. "Wir können nun endlich nicht nur versorgungsrelevanteepidemiologische Fragestellungen beantworten und Schlussfolgerungen zunotwendigen Veränderungen in den Versorgungsstrukturen ziehen, sondern mitdiesen Registerdaten auch dabei helfen, die Diskrepanz zwischen den Ergebnissender nicht selten alltagsfernen wissenschaftlichen Forschung und demVersorgungsalltag zu schließen", sagte PD Dr. med. Michael A. Überall,Vizepräsident der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin.Von den im PraxisRegister Schmerz erfassten Behandlungsfällen leiden mehr alsdie Hälfte der Patienten (50,9%) unter Rückenschmerzen, 16,8% unterGelenkschmerzen und 9,3% unter Kopfschmerzen. Dabei gibt der Großteil derPatienten (57,8%) an, unter starken schmerzbedingten Funktionseinschränkungen(Grad IV nach von Korff) zu leiden. Bei den Pharmakotherapien stehen mit mehrals 300.000 Nennungen Nicht-Opioidanalgetika der WHO-Stufe 1 an erster Stelle.Dazu gehören vorwiegend nicht-steroidale Antirheumatika (NSAR). Die Verordnungvon Opioiden der WHO- Stufe 3 wurde rund 94.000-mal dokumentiert.DGS engagiert sich für qualitätsgesicherte schmerzmedizinische VersorgungUm außerdem die Qualität der Versorgung stetig zu verbessern, engagiert sich dieFachgesellschaft in der Aus-, Fort- und Weiterbildung von Ärzten,Physiotherapeuten, medizinischem Assistenzpersonal und Apothekern, also allen,die an der Versorgung von Schmerzpatienten beteiligt sind. Zu speziellenFragestellungen veröffentlicht die Gesellschaft darüber hinaus PraxisLeitlinien,die Ärzten die Umsetzung qualitätsgesicherter schmerzmedizinischer Behandlungenerleichtern und gleichzeitig die Bewertungen von Patienten enthalten. Statt
einer Standardisierung setzt die DGS auch hier auf eine Individualisierung zum
Wohle jedes Einzelnen.Chronifizierung verhindernInsgesamt strebt die DGS zwar besonders eine bessere Versorgung schmerzkranker
Menschen in Deutschland an, gleichzeitig möchte die Fachgesellschaft durch die
Förderung intersektoraler, interdisziplinärer und multimodaler Therapieangebote
sowie die Ausbildung des schmerzmedizinischen Nachwuchses aber auch dazu
beitragen, die Chronifizierung von Schmerzen zu verhindern.