Deutsche Gesellschaft für Qualität unterstützt erneut Projektgruppe Bahnhofsviertel e. V.

Frankfurt am Main (ots) - Die Deutsche Gesellschaft für Qualität (DGQ) e. V. hatsich bereits vor einigen Jahren dazu entschieden, auf Geschenke an Kunden undPartner zu verzichten und das eingesparte Geld stattdessen für wohltätige Zweckezu spenden. Seit 2018 unterstützt die DGQ die Projektgruppe Bahnhofsviertel e.V. daher mit einer Spende in Höhe von 5.000 Euro. Das Geld kommt der TeestubeJona zugute, die im Frankfurter Bahnhofsviertel Anlaufstelle für Menschen inschwierigen Lebenssituationen ist und von dem gemeinnützigen Verein getragenwird."Mit unserer Spende unterstützen wir ganz bewusst eine kleine Organisation, diein Frankfurt ansässig ist. Die Teestube Jona zeigt eindrucksvoll, was manschaffen kann, wenn der Mensch im Mittelpunt der Arbeit steht. Wie dieProjektgruppe Bahnhofsviertel ist auch die DGQ selbst ein gemeinnütziger Verein.Wir wissen daher um die große Bedeutung ehrenamtlichen Engagements", erklärteClaudia Welker, geschäftsführendes Vorstandsmitglied der DGQ.Die 1985 von der Projektgruppe Bahnhofsviertel e. V. gegründete Teestube Jonasteht grundsätzlich allen Besuchern offen. Insgesamt acht SozialarbeiterInnenund SozialhelferInnen, die im Tagesgeschäft von vier Servicekräften undehrenamtlichen HelferInnen im Dienst unterstützt werden, begleiten undunterstützen wohnungslose, psychisch kranke, suchtmittelabhängige, arme undarbeitslose Menschen. Ziel der Beratungsgespräche ist es, Ratsuchende zubefähigen, das eigene Leben selbstständig zu bewältigen und neue Perspektiven zuentwickeln. Neben der kostenlosen und anonymen Beratung bietet die Teestube Jonawöchentlich ein Frauenfrühstück sowie ein Männercafé an, die zum Austausch ineinem geschützten Rahmen einladen."Das gesamte Team der Teestube Jona bedankt sich herzlich bei der DGQ für dieSpende. Für uns, als kleiner Verein, ist das viel Geld, das direkt bei unserenBesuchern ankommt. Unser Beratungsangebot, die Veranstaltungen in der Teestubesowie Ausflüge leben ganz maßgeblich von Spenden wie dieser. Für einige unsererBesucher kann ein solcher Schritt aus dem Alltag der erste kleine Schritt zurVeränderung des eigenen Lebens sein", erläuterte Nadine Müller, Leiterin derTeestube Jona.Über die DGQDie Deutsche Gesellschaft für Qualität (DGQ) unterstützt Unternehmen dabei, mithochwertigen Produkten und Dienstleistungen erfolgreich am Markt zu bestehen.Als zentrale, deutsche Qualitätsgesellschaft ist die DGQ erster Ansprechpartnerfür Qualität, Qualitätsmanagement und Qualitätssicherung. Das einzigartigeNetzwerk der DGQ vereint über 6.000 Qualitätsexperten in mehr als 4.000Unternehmen aller Größen und Branchen. Berufseinsteiger, Fachexperten undManager nutzen den direkten Erfahrungsaustausch in deutschlandweit über 70Regional- und Fachkreisen. Das DGQ-Netzwerk bietet die vielseitigste undumfassendste Plattform zum Austausch von Wissen, Praxiserfahrungen und Trendsrund um qualitätsrelevante Themen. Die DGQ engagiert sich in nationalen undinternationalen Initiativen, Partnerschaften, Gremien zur Gestaltung zentralerNormen sowie Innovations- und Forschungsprojekten. Mit rund 300 Trainern und1.000 praxisbezogenen Trainings stellt die DGQ ein breites Weiterbildungsangebotzur Verfügung und erteilt im Markt anerkannte Personenzertifikate. Sie trägtwirkungsvoll dazu bei, "Qualität Made in Germany" als Erfolgsprinzip inWirtschaft und Gesellschaft zu verankern. Dabei sichert die DGQ bestehendesKnow-how. In einer Welt der Transformation entwickelt sie zudem neueQualitätsansätze für die Zukunft.Pressekontakt:Ihre AnsprechpartnerUnternehmenskommunikation DGQHinrich StoldtAugust-Schanz-Str. 21A60433 Frankfurt am MainTelefon: +49 69 95424-170E-Mail: hinrich.stoldt@dgq.deDGQ-Pressestelle, c/o Klenk & HourschHanna SchadtUhlandstraße 260314 Frankfurt am MainTelefon: +49 69 719168-122E-Mail: hanna.schadt@klenkhoursch.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/66703/4519167OTS: Deutsche Gesellschaft für Qualität - DGQOriginal-Content von: Deutsche Gesellschaft für Qualität - DGQ, übermittelt durch news aktuell