Deutsche Gaspreise liegen unter dem europäischen Durchschnitt

HEIDELBERG (dpa-AFX) - Die Gaspreise in Deutschland sind niedriger als in den meisten anderen europäischen Ländern, wenn man die örtliche Kaufkraft berücksichtigt.



Das liege auch an relativ geringen Steuern und Abgaben auf Erdgas, ergab eine Auswertung des Vergleichsportals Verivox, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Danach machen die Konzessionsabgabe, die Gassteuer und die Umsatzsteuer aktuell rund ein Viertel des Gaspreises in Deutschland aus. Ein weiteres Viertel entfällt auf die Netzgebühren, und rund die Hälfte geht an die Gasversorger für Beschaffung, Vertrieb und Marge. Zum Vergleich: Beim Strompreis liegt der staatliche Anteil deutlich über 50 Prozent; die Endverbraucherpreise sind die zweithöchsten in Europa.

Unter 25 EU-Ländern liegen die deutschen Gaspreise mit 6,08 Cent je Kilowattstunde (kWh) auf Rang zwölf, heißt es bei Verivox unter Berufung auf Daten der europäischen Statistik-Behörde Eurostat zum zweiten Halbjahr 2018. Damit sei Erdgas in Deutschland günstiger als im EU-Durchschnitt von 6,7 Cent. Am teuersten ist Gas für die Endverbraucher demnach in Schweden (12,23 Cent/kWh) und Italien (9,51 Cent/kWh), am günstigsten in Ungarn (3,47 Cent/kWh) und Rumänien (3,54 Cent/kWh). Wird zudem die örtliche Kaufkraft berücksichtigt, so sind nur fünf Länder in Europa günstiger als Deutschland, an der Spitze Belgien und Estland. Am schwersten wiegt der Gaspreis für die Verbraucher in Schweden und Spanien.

Der vergleichsweise günstige Endverbraucherpreis ergibt sich zunächst daraus, dass schon der Nettopreis ohne Steuern in Deutschland unter dem EU-Durchschnitt liegt. "Gründe dafür sind die zentrale Lage Deutschlands auf dem europäischen Festland und die gute Anbindung an die internationalen Gasströme", sagte Valerian Vogel, Energieexperte bei Verivox. Und dann betragen die Steuern und Abgaben in Deutschland 1,57 Cent/kWh, im europäischen Durchschnitt dagegen 1,8 Cent/kWh. Die höchsten Steuern und Abgaben auf Gas müssen die Verbraucher in Schweden (5,16 Cent/kWh) und Dänemark (4,96 Cent/kWh) stemmen./egi/DP/he