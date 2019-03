Deutsche Flugsicherung erweitert Ausbildung für Fluglotsen

Weitere Suchergebnisse zu "Fraport":

LANGEN/FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Deutsche Flugsicherung (DFS) erweitert ihre Kapazitäten zur Ausbildung neuer Fluglotsen.



Die Akademie werde im kommenden Jahr 146 statt bislang 120 Berufsanfänger aufnehmen können, kündigte der Vorsitzende der DFS-Geschäftsführung, Klaus-Dieter Scheurle, am Dienstag in Langen bei Frankfurt an. Nach seiner Einschätzung fehlen im kommenden Sommer für den deutschen Luftraum rund 90 Lotsen, sodass erneute Verspätungen und Engpässe wie im Jahr 2018 nicht ausgeschlossen werden können.

Zur Überbrückung habe man zudem bei benachbarten Flugsicherungen Ausbildungsplätze angefragt, sagte der Chef der Flugsicherung. Zusätzlich habe man rund 30 fertig ausgebildete Lotsen aus anderen Ländern angeworben, die gerade noch ihre Lizenzen für die jeweiligen Lufträume in Deutschland erwerben müssten. Die DFS mit ihren rund 2000 Lotsen war nach eigenen Angaben im vergangenen Jahr für 22 Prozent der Flugsicherungsverspätungen in Europa verantwortlich./ceb/DP/zb