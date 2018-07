Deutsche Flughafenchefs mit klaren Erwartungen an die Politik / Erfolgreiches Verbandstreffen am Flughafen Weeze

Berlin (ots) - Die Vorstände und Geschäftsführer der deutschenFlughäfen kamen letztes Wochenende zu ihrer Sommertagung aufEinladung des Flughafens Weeze zusammen. Im Mittelpunkt derBeratungen standen die hohe Verkehrsbelastung der Flughäfen zurSommerreisezeit und das Engagement der Branche für einen verbessertenFluglärmschutz. Ebenfalls gewürdigt wurde die erfolgreicheEntwicklung der kleineren Flughafenstandorte in Deutschland, für dieder Flughafen Weeze beispielhaft steht.Airportchef Ludger van Bebber stellte entscheidendeErfolgsfaktoren exemplarisch anhand des Flughafens Weeze dar: Mut,Wille, Kundenorientierung sowie ein fortwährendes Kostenmanagementhaben den Flughafen Weeze nachhaltig auf die Erfolgsspur gebracht.ADV-Präsident Dr. Stefan Schulte bedankt sich beim gastgebendenFlughafen für eine intensiv geführte Debatte mit guten Erkenntnissen."Der fachliche Austausch ist für alle Flughäfen essentiell - ganzgleich ob großer oder kleiner Flughafen".Langfristige Stabilisierung auch durch Neuorganisation derLuftsicherheitEines der zentralen Themen und besonders für Reisende in denSommermonaten hochaktuell - die Pünktlichkeit im Luftverkehr. Diedeutschen Flughäfen arbeiten gemeinsam mit Airlines und Flugsicherungintensiv an Maßnahmen für einen verlässlichen Flugbetrieb trotzHochbetrieb und neuen Rekordwerten bei der Zahl der Passagiere.Denn: Ferienzeit ist Reisezeit und Reisezeit soll bereitsErholungszeit sein! Viele Menschen möchten in ihren wohlverdientenUrlaub fliegen, und zwar unkompliziert und komfortabel. Die deutschenFlughäfen nehmen die Herausforderungen an. Auf die hohe Zahl derReisenden haben sich die Flughäfen mit zusätzlichenPersonaleinstellungen und neuen Sicherheitskontrolllinienvorbereitet. Die Sommerspitze soll möglichst reibungslos ablaufen,mit effizienten Terminalprozessen und ohne lange Warteschlangen anden Sicherheits- und Grenzkontrollen.Aus Sicht des Flughafenverbandes ADV müssen die Abläufe an denSicherheitskontrollen noch effektiver, wirtschaftlich effizienter undpassagierfreundlicher gestaltet werden. Am Boden setzen die Flughäfendafür in erster Linie auf eine flexible Organisation bei denLuftsicherheitskontrollen, Leistungsanreize bei den eingesetztenDienstleistern und eine Neuregelung der Zuständigkeiten. "Ein ersterSchritt ist getan: Die Bundesregierung hat dieses wichtige Thema inihrem Koalitionsvertrag verankert. Entscheidend sind jetzt schnellepolitische Weichenstellungen für eine erfolgreiche Umsetzung", so Dr.Stefan Schulte, Präsident des Flughafenverbandes ADV undVorstandsvorsitzender der Fraport AG.Maßnahmenbündel aus aktiven und passiven SchallschutzmaßnahmenUm dem Schutzbedürfnis der Anwohner gerecht zu werden, engagierensich die Flughäfen seit Jahrzehnten umfassend beim Fluglärmschutz.Ziel ist es, auf Grundlage der geltenden Rechtslage eine ausgewogeneBalance zwischen den Interessen der Flughafennachbarn einerseits undden Erfordernissen der Wirtschaft und den Mobilitätsbedürfnissen derReisenden andererseits zu erreichen. Um Lärmauswirkungen desLuftverkehrs zu mindern, hat sich ein Mix aus aktiven und passivenSchallschutzmaßnahmen bewährt. Neue Flugzeuge sind spürbar leisergeworden und Flugrouten werden fortwährend lärmmindernd optimiert.Den Einsatz moderner Flugzeuge unterstützen die Flughäfen durch eineintelligente Weiterentwicklung der lärmabhängigen Flughafenentgelte.Tatsächlich hat sich der Anteil der lärmabhängigen Entgelte amgesamten Aufkommen alleine in den letzten drei Jahren mehr alsverdoppelt.Mit dem geltenden Fluglärmschutzgesetz und den nachfolgendenDurchführungsverordnungen sind anspruchsvolle und auf Erkenntnissender aktuellen Lärmwirkungsforschung basierende Schutzkriterienfestgelegt und deutlich erhöht worden. Die Flughäfen setzen für dieZukunft auf eine einfachere und nachvollziehbare Umsetzung desSchallschutzes, um die Akzeptanz der Maßnahmen bei den Betroffenenweiter zu erhöhen. Dies muss das übergeordnete Ziel für dieWeiterentwicklung der Regelungen sein. "Das Fluglärmschutzgesetz istein modernes Gesetz. Mit Selbstbewusstsein können wir sagen, dass esden aktuellen Anforderungen vollumfänglich entspricht", so Dr.Schulte abschließend.Pressekontakt:Sabine HerlingFachbereichsleitung Verbandskommunikation I ADV-PressesprecherinTel.: 030-310 118-22Mobil: 0176-1062 8298herling@adv.aeroIsabelle B. PoldersFachbereichsleitung Verbandskommunikation I ADV-PressesprecherinTel.: 030-310 118-14Mobil: 0173-2957 558polders@adv.aeroOriginal-Content von: ADV Deutsche Verkehrsflughäfen, übermittelt durch news aktuell