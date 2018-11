Deutsche Flughäfen bereichern Tourismusstandort Deutschland

Berlin (ots) - Vom 14. bis 15. November 2018 findet in Bonn derDeutsche Tourismustag statt. Diese Fachtagung bringt Vertreter ausder Tourismuswirtschaft, der Politik und den Medien zusammen - Anlassfür die deutschen Flughäfen ein touristisches Resümee zu ziehen.Fazit: Die Flughäfen ermöglichen nachgefragte Konnektivität undleisten damit ihren Beitrag für ein touristisch attraktives undbelebtes Deutschland.Deutsche Städte und Regionen sind international beliebt. Dasbelegt die ADV-Fluggastbefragung im Jahr 2017. Der starkeIncoming-Verkehr steigt von 2014 zu 2017 um +20 %. Besonders bei denBriten ist Deutschland als Reiseziel sehr gefragt. Im Ranking derTop-15-Deutschlandziele für internationale Fluggäste weist Berlin denhöchsten Anteil auf. Zusätzlich ist Deutschland im globalenLuftverkehrsnetz ein stark nachgefragter Umsteigepunkt für dieFlugreisenden.Trend steigend: Nachfrage des deutschen Incoming-Verkehrs mitprivatem ReisegrundIm Jahr 2017 wurden insgesamt 28,2 Mio. Incoming-Passagiere an dendeutschen Flughäfen verzeichnet. Davon flogen 14,3 Mio. Passagiereaus privaten Gründen nach Deutschland. Die durchschnittlicheReisedauer beträgt 10 Tage. Den Charakter als Städte-/Kurzreise bzw.Wochenendtrip haben vor allem Reisen in die Regionen Berlin undMünchen. Das Durchschnittsalter liegt bei 39 Jahren, wobei diejüngsten Incoming-Passagiere mit 35 Jahren nach Berlin reisen.Die Top 10-Herkunftsländer für Privatreisen nach Deutschland sind:DE 17 %, GB 12 %, USA 8 %, ES 7 %, IT 6 %, CH 4 %, FR 4 %, AT 3 %, TR3 %, RU 2 %. Fast zwei Drittel (62 %) kommen aus Europa. AusNordamerika reisen 9 %, aus Asien 5 % und aus Nahost 3 % zwecksPrivatreise nach Deutschland. Jeder 6. Passagier auf Privatreise istaus Deutschland (17 %).Das Wachstum der Passagierzahlen im Luftverkehr hält an. Für 2018ist von mehr als 30 Mio. Incoming-Passagieren auszugehen, die nachDeutschland und innerhalb dieses Landes reisen. Der Anteil derIncoming-Passagiere mit privatem Reisegrund wird die16-Millionen-Grenze erreichen."Die Reisenden wollen eine sichere, unkomplizierte und bezahlbareAnbindung an Tourismusregionen. Für die Mobilität bleibt nebeninternationalen Flugreisen der innerdeutsche Luftverkehr einunverzichtbares Segment. Dazu ist eine nutzenorientierte Verflechtungvon nationaler und internationaler Luftverkehrsanbindung unabdingbar.Unnötige Barrieren sind abzubauen, damit Deutschland als attraktivesReiseland nicht ins Hintertreffen gerät. Das betrifft eine liberaleEntwicklung der Luftverkehrsrechte ebenso wie einen bedarfsgerechtenFlughafenausbau mit wettbewerbsfähigen Betriebszeiten sowie dieAbschaffung der Luftverkehrsteuer und eine Absenkung derLuftsicherheitskosten", kommentiert Ralph Beisel,Hauptgeschäftsführer des Flughafenverbandes ADV, die Entwicklung desDeutschlandtourismus.Zur ADV-Fluggastbefragung - Airport Travel SurveyInitiiert und begleitet werden die im Abstand von drei Jahrenstattfindenden Befragungen durch den Flughafenverband ADV im engenSchulterschluss mit seinen Mitgliedsflughäfen und demMarkforschungsinstitut IFAK. Alle Auswertungen dieser Umfrage sindunter dem nachstehenden Link abrufbar:http://www.adv.aero/service/downloadbibliothek/Für empirische Zwecke können umfassende Datensätze gegen Entgeltüber den Flughafenverband ADV bezogen werden.Pressekontakt:Sabine HerlingFachbereichsleitung Verbandskommunikation I ADV-PressesprecherinTel.: +49 30 310118-22Mobil: +49 176 10628298herling@adv.aeroIsabelle B. PoldersFachbereichsleitung Verbandskommunikation I ADV-PressesprecherinTel.: +49 30 310118-14Mobil: +49 173 2957558polders@adv.aeroOriginal-Content von: ADV Deutsche Verkehrsflughäfen, übermittelt durch news aktuell