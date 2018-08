Berlin (ots) -Deutsche Unternehmen, die im Vorfeld der Fußball-Weltmeisterschaft2022 in Katar Aufträge übernommen haben, klagen über dieZahlungsmoral des Golfstaates. Rechtsanwälte und Unternehmensberaterbemühen sich immer wieder, Unternehmer bei der Durchsetzung ihrerForderungen zu unterstützen. Allerdings bleibt dieses oft ohneErfolg.Einer der betroffenen deutschen Unternehmer ist Holger ThorstenSchubart, Geschäftsführer der The Principal Unternehmensgruppe. Erschloss einen umfangreichen Dienstleistungsvertrag mit demHerrscherhaus ab. Für die Vermittlung einer Finanzierung einesmilliardenschweren Großprojekts auf Basis katarischer Bankgarantienin der Hauptstadt Doha (Booroq City) war mit der Herrscherfamilieeine Provision vertraglich vereinbart worden. Diese wurde bis heutenicht bezahlt. Auch nach mehrmaligen Versuchen einer persönlichenAussprache, was in dieser Region oft eher zum Ziel führt alsjuristische Schritte, sieht sich Schubart betrogen, da Gelder bisheute ausblieben.Rechtzeitig vor der Fußball-WM 2022 in Katar sollte in derHauptstadt Doha ein riesiges Einkaufszentrum errichtet werden. Fürdie Investition von immerhin 2,66 Milliarden Euro war eineFinanzierung nötig. Sicherheiten hierfür sollten Garantienkatarischer Banken sein. Schubart vereinbarte mit Scheich Nayef BinSuhaim Bin Hamad Al Thani, damals Minister ohne Portefeuille, dass erfür die Vermittlung der Finanzierung und weitere Dienstleistungenzwei Prozent als Provision erhalten würde. Der Vertrag wurde am 3.März 2014 geschlossen und sah ausdrücklich vor, dass mit derBereitstellung der Finanzierung der Vertrag erfüllt sei. Selbst wenndie Shopping Mall doch nicht gebaut werden würde, steht der ThePrincipal Unternehmensgruppe eine Break-Up-Fee in Höhe von 0,2Prozent zu. Schubart erfüllte seinen Teil des Vertrages, Katarlieferte bis heute die Bankgarantien nicht. Das von Schubartvermittelte Schweizer Konsortium ist sogar bis heute immer nochgrundsätzlich bereit, die Finanzierung zu übernehmen.Der Vertrag wurde damals notariell beglaubigt, die Echtheit vomLandgericht Berlin mit Apostille bestätigt und selbst vom AuswärtigenAmt überbeglaubigt. Schubart stellte am 25. Januar 2016 Scheich AlThani wie vereinbart die entsprechende Rechnung über seine Provisionin Höhe von 53,2 Millionen Euro, welche ebenfalls vom Präsidenten desLandgerichts Berlin als auch vom Bundesverwaltungsamt im Auftrag desAuswärtigen Amtes der Bundesrepublik Deutschland zur Legalisationunterzeichnet wurde. Vor einer Zahlung drückt sich der katarischeVertragspartner jedoch bis heute. Weder die Herrscherfamilie in Dohaselbst noch der katarische Botschafter in Berlin, Saoud binAbdulrahman Al Thani, selbst Mitglied der Herrscherfamilie,antwortete auf Schubarts Nachfragen.Wiederholt müssen deutsche Unternehmen in Katar ähnlicheErfahrungen machen. Immer wieder setzten deutsche Baufirmen ihreProjekte buchstäblich in den Sand. Ihre Chancen auf Bezahlung offenerRechnungen sind nicht gut, gleichgültig ob die Forderungen von derGegenseite bestritten oder unbestritten sind. Manche Unternehmenliefern nur noch gegen Vorkasse. Darüber hinaus sind dieArbeitsbedingungen für die Bauarbeiter auf katarischen Baustellenmenschenunwürdig, wie Schubart bei Besuchen in Katar selberfeststellen konnte und anmahnte. Daraufhin angesprochen, reagiertedie katarische Seite abweisend, man möge sich aus diesen Dingenheraushalten. Dies seien eben die ortsüblichen Bedingungen. Außerdemhabe sich die Lage mittlerweile verbessert. Vielleicht sei auchdieses Eintreten für die Menschenrechte ein Grund, warum er bis heutenicht bezahlt worden sei, mutmaßt Schubart.Deutsche Produkte und Dienstleistungen genießen in Katar zwarhohes Ansehen. Dennoch ist es wegen harter Konkurrenz, langwierigerEntscheidungswege und vor allem wegen der schleppendenZahlungsabwicklung oft schwierig, Geschäfte zu machen.Rechtsstreitigkeiten können sich über viele Jahre hinziehen, weshalbaußergerichtliche Lösungen oft erstrebenswerter erscheinen. Inmanchen Fällen müssen Firmen trotz Vertragserfüllung sogar auf Gelderverzichten. Dazu ist Holger Thorsten Schubart jedoch nicht weiterbereit: "Katar ist kein verlässlicher Partner. Die Arroganz gegenüberausländischen Vertragspartnern oder Bauarbeitern und das mangelndeVerständnis für die Rechte Dritter lassen Katar für die Austragungder Fußball WM '22 völlig ungeeignet erscheinen." Außerdem, soSchubart, würden Arbeitsplätze und Investitionen in Deutschland durchdie schlechte Zahlungsmoral der Kataris gefährdet.Pressekontakt:Heiko SchulzeHaus der Bundespressekonferenz 041310117 BerlinTel. +49 30 726262700Original-Content von: Berliner Korrespondentenbüro, übermittelt durch news aktuell