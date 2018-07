Deutsche Feuerwehr-Hilfe für Schweden / Feuerwehrbereitschaft Nienburg (NI) im Einsatzgebiet Dalarne angekommen (FOTO)

Berlin (ots) -Die seit Tagen wütenden Brände in Schweden an zeitweise um die 70Brandherden haben solche Ausmaße angenommen, dass offiziell umUnterstützung aus anderen europäischen Ländern gebeten wurde. Auchaus Deutschland gibt es nun Unterstützung: Die FeuerwehrbereitschaftNienburg aus Niedersachsen ist heute in Schweden angekommen und wirdnach einer Erholungsphase ihre Arbeiten im Einsatzgebiet Dalarneaufnehmen. Insgesamt elf Feuerwehrfahrzeuge sind mit 53Einsatzkräften unterwegs, um 1.600 Kilometer von Deutschland entferntHilfe zu leisten. Die Einheit ist so ausgerüstet, dass sie 96 Stundenautark auch mit Verpflegung versorgt ist. Ferner bereitet sich jeeine weitere Feuerwehr-Einheit in Hannover sowie in Bayern vor, umauf Anforderung aus Schweden in dortige Einsatzgebiete zu starten."Es ist leider zu erwarten, dass der Einsatz länger dauern wirdals die vorerst geplanten sieben Tage", analysiert der Präsident desDeutschen Feuerwehrverbandes (DFV), Hartmut Ziebs. "Die Wetterlagesoll sich wieder verschärfen, sodass die Brandgefahr weiter steigensoll." Der Deutsche Feuerwehrverband blickt als Interessenvertreterder deutschen Feuerwehren auf den Auslandseinsatz und sorgt in seinemRahmen gemeinsam mit den Landesfeuerwehrverbänden in Niedersachsenund Bayern für Unterstützung."Die schwedische Regierung hat ja angekündigt, auf die aktuelleErfahrung zu reagieren. Beim Aufbau entsprechender Maßnahmen könnenwir beraten und Kontakte herstellen", so Ziebs. Langfristig könne mansich vorstellen, zum Beispiel die Beschaffung vonSpezialwasserwerfern mit Raupenantrieb, die für die schwedischenGeländeverhältnisse geeignet seien, zu vermitteln. Auch dieEinsatzplanung soll unterstützt werden: "Unzugängliches Gebiet kannmit Satellitenbildern erfasst werden. Dazu sind aber Spezialbildervon Radarsatelliten notwendig. Hier können wir mit dem Militärzusammenarbeiten", zeigt der DFV-Präsident Möglichkeiten auf.Den deutschen Hilfseinsatz aus den Bundesländern befürwortet manbeim DFV: "Wir müssen in Europa helfen, und das klappt auch. Dankunserem System der Freiwilligen Feuerwehren können wir ausDeutschland Kräfte freisetzen, ohne uns selbst maßgeblich zuschwächen."Pressekontakt:Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV)Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitDr. Müjgan PercinTelefon: 030-28 88 48 840Fax: 030-28 88 48 809percin@dfv.orgFacebook: www.facebook.de/112willkommenTwitter: @FeuerwehrDFVOriginal-Content von: Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV), übermittelt durch news aktuell