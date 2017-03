Deutsche Fachkräfte wollen flache Hierarchien und klare Ansagen

Düsseldorf (ots) - Vier von fünf Fachkräften in Deutschlandmöchten in Unternehmen mit flachen Hierarchien arbeiten. Zugleichwollen sie aber nicht auf klare Vorgaben verzichten. Das zeigt einegemeinsame Studie von StepStone und Kienbaum zuOrganisationsstrukturen in deutschen Unternehmen. 65 Prozent der12.000 Befragten geben an, dass sie sich einen Vorgesetzten wünschen,der klare Anweisungen gibt. Wie ein Unternehmen aufgebaut ist, hatfür Fachkräfte eine große Bedeutung. Drei von vier meinen, dass dieStruktur des Unternehmens wichtig für ihre generelle Jobzufriedenheitist. "Fachkräfte sind heute echte Karriereplaner. Sie interessierensich dafür, wie in einem Unternehmen gearbeitet wird. Es geht nichtmehr nur darum, ob sie die richtigen Fähigkeiten für eine Stellemitbringen. Sie wollen auch wissen, ob die Arbeitsweise und dieFührungskultur in einem Unternehmen zu ihnen passen", erklärt Dr.Sebastian Dettmers, Geschäftsführer bei StepStone.de. Die befragtenVorgesetzten erkennen ihre Bedeutung für die Zufriedenheit derMitarbeiter. 95 Prozent der Führungskräfte stimmen der Aussage zu,dass eine gute Führungskultur einen großen Einfluss auf dieMitarbeiterbindung hat.Die Mehrheit wünscht sich mehr VerantwortungInsgesamt wünschen sich drei Viertel der befragten Fachkräfte mehrVerantwortung in ihrem Job. "Die Digitalisierung sorgt in vielenUnternehmen dafür, dass Mitarbeiter veränderten Anforderungengegenüber stehen und neue Aufgabengebiete annehmen müssen. Dass dieFachkräfte dazu bereit sind, mehr Verantwortung zu tragen, ist eingutes Signal für die deutsche Wirtschaft", sagt Dr. Walter Jochmann,Geschäftsführer bei Kienbaum. "Den Wunsch nach flachen Hierarchienkönnen Unternehmen für sich nutzen. Arbeitgeber, die inentsprechenden Strukturen arbeiten, haben ein starkes Argument imRecruiting." Auch die Ideen der Mitarbeiter bieten noch ungenutztesPotenzial für deutsche Unternehmen. Nur jeder fünfte Befragte gibtan, dass das Einbringen von Verbesserungsvorschlägen beim eigenenArbeitgeber aktiv gefördert wird. 45 Prozent der befragten Fach- undFührungskräfte arbeiten in Unternehmen, in denen keine festenProzesse zur Sammlung und Verarbeitung von Ideen existieren oderMitarbeiterideen sogar ausdrücklich nicht erwünscht sind.Pressekontakt:StepStone Deutschland GmbHPresseteamTelefon: (0211) 93493- 5746 / -5731 / -5715presse@stepstone.dewww.stepstone.deKienbaum Consultants InternationalMartin Lücker, PressesprecherTelefon: +49 221 801 72-537E-Mail: martin.luecker@kienbaum.dewww.kienbaum.comOriginal-Content von: StepStone Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell