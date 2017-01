Deutsche Exporte im November 2016: + 5,6 % zum November 2015

Wiesbaden (ots) -Sperrfrist: 09.01.2017 08:00Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.Im November 2016 wurden von Deutschland Waren im Wert von 108,5Milliarden Euro exportiert und Waren im Wert von 85,8 Milliarden Euroimportiert. Das ist in beiden Verkehrsrichtungen der jeweils höchstebisher gemessene Monatswert. Wie das Statistische Bundesamt(Destatis) anhand vorläufiger Ergebnisse weiter mitteilt, waren damitdie deutschen Exporte im November 2016 um 5,6 % und die Importe um4,5 % höher als im November 2015. Kalender- und saisonbereinigtnahmen die Exporte gegenüber dem Vormonat Oktober 2016 um 3,9 % zu,die Importe stiegen um 3,5 %.Die Außenhandelsbilanz schloss im November 2016 mit einemÜberschuss von 22,6 Milliarden Euro ab. Im November 2015 hatte derSaldo in der Außenhandelsbilanz + 20,5 Milliarden Euro betragen.Kalender- und saisonbereinigt lag der Außenhandelsbilanzüberschuss imNovember 2016 bei 21,7 Milliarden Euro.Unter Berücksichtigung der Salden für Warenhandel einschließlichErgänzungen zum Außenhandel (+ 24,3 Milliarden Euro),Dienstleistungen (- 1,8 Milliarden Euro), Primäreinkommen (+ 6,1Milliarden Euro) und Sekundäreinkommen (- 4,0 Milliarden Euro)schloss - nach vorläufigen Berechnungen der Deutschen Bundesbank -die Leistungsbilanz im November 2016 mit einem Überschuss von 24,6Milliarden Euro ab. Im November 2015 hatte die deutscheLeistungsbilanz einen Aktivsaldo von 24,9 Milliarden Euroausgewiesen.In die Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) wurden imNovember 2016 Waren im Wert von 63,2 Milliarden Euro exportiert undWaren im Wert von 56,9 Milliarden Euro von dort importiert. GegenüberNovember 2015 stiegen die Exporte in die EU-Länder um 4,3 % und dieImporte aus diesen Ländern um 4,8 %. In die Länder der Eurozonewurden im November 2016 Waren im Wert von 39,7 Milliarden Euro (+ 5,2%) geliefert und Waren im Wert von 38,0 Milliarden Euro (+ 3,0 %) ausdiesen Ländern bezogen. In die EU-Länder, die nicht der Eurozoneangehören, wurden im November 2016 Waren im Wert von 23,6 MilliardenEuro (+ 2,8 %) exportiert und Waren im Wert von 19,0 Milliarden Euro(+ 8,5 %) von dort importiert.In die Länder außerhalb der Europäischen Union (Drittländer)wurden im November 2016 Waren im Wert von 45,2 Milliarden Euroexportiert und Waren im Wert von 28,9 Milliarden Euro aus diesenLändern importiert. Gegenüber November 2015 stiegen die Exporte indie Drittländer um 7,6 % und die Importe von dort um 3,9 %.Die vollständige Pressemitteilung (inklusive PDF-Version) mitTabellen sowie weitere Informationen und Funktionen sind imInternet-Angebot des Statistischen Bundesamtes unterhttp://www.destatis.de/presseaktuell zu finden.Weitere Auskünfte gibt:Dirk Mohr,Telefon: +49 (0) 611 / 75 24 75,www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleE-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell