Deutsche Exporte im April 2017: - 2,9 % zum April 2016

Wiesbaden (ots) -Sperrfrist: 09.06.2017 08:00Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.Im April 2017 wurden von Deutschland Waren im Wert von 101,0Milliarden Euro exportiert und Waren im Wert von 83,0 Milliarden Euroimportiert. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) anhandvorläufiger Ergebnisse weiter mitteilt, waren damit die deutschenExporte im April 2017 um 2,9 % niedriger und die Importe um 5,4 %höher als im April 2016. Kalender- und saisonbereinigt nahmen dieExporte gegenüber dem Vormonat März 2017 um 0,9 % zu, die Importestiegen um 1,2 %.Die Außenhandelsbilanz schloss im April 2017 mit einem Überschussvon 18,1 Milliarden Euro ab. Im April 2016 hatte der Saldo in derAußenhandelsbilanz + 25,3 Milliarden Euro betragen. Kalender- undsaisonbereinigt lag der Außenhandelsbilanzüberschuss im April 2017bei 19,8 Milliarden Euro.Unter Berücksichtigung der Salden für Warenhandel einschließlichErgänzungen zum Außenhandel (+ 20,6 Milliarden Euro),Dienstleistungen (- 1,2 Milliarden Euro), Primäreinkommen (+ 4,0Milliarden Euro) und Sekundäreinkommen (- 8,3 Milliarden Euro)schloss - nach vorläufigen Berechnungen der Deutschen Bundesbank -die Leistungsbilanz im April 2017 mit einem Überschuss von 15,1Milliarden Euro ab. Im April 2016 hatte die deutsche Leistungsbilanzeinen Aktivsaldo von 28,1 Milliarden Euro ausgewiesen.In die Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) wurden im April2017 Waren im Wert von 60,9 Milliarden Euro exportiert und Waren imWert von 55,0 Milliarden Euro von dort importiert. Gegenüber April2016 sanken die Exporte in die EU-Länder um 0,5 % und die Importe ausdiesen Ländern stiegen um 3,9 %. In die Länder der Eurozone wurden imApril 2017 Waren im Wert von 38,3 Milliarden Euro (- 0,2 %) geliefertund Waren im Wert von 37,1 Milliarden Euro (+ 4,1 %) aus diesenLändern bezogen. In die EU-Länder, die nicht der Eurozone angehören,wurden im April 2017 Waren im Wert von 22,6 Milliarden Euro (- 1,0 %)exportiert und Waren im Wert von 17,9 Milliarden Euro (+ 3,5 %) vondort importiert.In die Länder außerhalb der Europäischen Union (Drittländer)wurden im April 2017 Waren im Wert von 40,2 Milliarden Euroexportiert und Waren im Wert von 27,9 Milliarden Euro aus diesenLändern importiert. Gegenüber April 2016 nahmen die Exporte in dieDrittländer um 6,3 % ab, die Importe von dort stiegen um 8,6 %.Die vollständige Pressemitteilung (inklusive PDF-Version) mitTabellen sowie weitere Informationen und Funktionen sind imInternet-Angebot des Statistischen Bundesamtes unterhttp://www.destatis.de/presseaktuell zu finden.