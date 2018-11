Deutsche Experten treiben Gesundheitsversorgung am Golf voran

Doha (ots) - Am 12. November findet die feierliche Eröffnung vonSidra Medicine in Doha, der Hauptstadt Katars, statt. An demhochmodernen, volldigitalen und akademischen Frauen- undKinderkrankenhaus sind auch deutsche Spitzenärzte wie Prof Dr. HelmutHummler (Pädiatrie), Dr. Karim Kalache (Gynäkologie) sowie Prof.Christof von Kalle (Forschung & Entwicklung) tätig. Die Klinikkooperiert zudem mit Forschungseinrichtungen aus Deutschland.Sidra Medicine kann mit internationalen Spitzenkliniken undForschungsinstituten konkurrieren. So verfügt das Krankenhaus überein eigenes biomedizinisches Forschungszentrum. Im Aprilverpflichtete es weiterhin Professor Christof von Kalle als ChiefResearch Officer. Der 56-Jährige war zuvor als Leiter der Abteilung"Translationale Onkologie" am Nationalen Centrum fürTumorerkrankungen (NCT) in Heidelberg tätig. Bei Sidra möchte erkünftig alle Bestrebungen aus den einzelnen Forschungsbereichen untereinem großen Programm bündeln.Dazu gehört zum Beispiel das Forschungsprojekt zur akuten Leukämiebei Kindern, an dem unter anderem die Martin-Luther-UniversitätHalle-Wittenberg beteiligt ist. Innerhalb des Programms versuchenWissenschaftler diejenigen Mechanismen im Körper von Patienten zuidentifizieren, die für die Unterdrückung des Immunsystems bei akuterLeukämie verantwortlich sind. Damit helfen die Forscher, neueAnsatzpunkte in der Therapie zu identifizieren undImmuntherapie-Behandlungen effektiv entwickeln zu können.Fokus auf Frauen- und Kindergesundheit Sidra Medicine ist auf dieerstklassige Versorgung von Kindern, Jugendlichen und Frauenspezialisiert. Das Krankenhaus begegnet somit Kapazitätsengpässeninnerhalb des katarischen Krankenhaussystems. Hinzu kommt die neugewonnene Bedarfsdeckung im Bereich pädiatrischer Spezialfälle.Das Krankenhaus ist mit neuesten medizinischen Technologienausgestattet und kooperiert mit namenhaften Partnern derGesundheitsbranche wie Weill-Cornell Medicine, Hamad MedicalCorporation, Primary Health Care Corporation (PHCC) und QatarBiobank. Sidra Medicine setzt mit seinem Angebot neue Maßstäbe in derGesundheitsversorgung von Katar und der gesamten Golfregion.Weitere Informationen unter: https://www.sidra.orgPressekontakt:fischerAppelt, relations GmbHAileen ApitzTel. +49 40 899 699 327aileen.apitz@fischerappelt.deOriginal-Content von: Sidra Medicine, übermittelt durch news aktuell