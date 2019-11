Deutsche Euroshop: Umsatz und operatives Ergebnis steigen leicht

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche EuroShop":

HAMBURG (dpa-AFX) - Der auf Einkaufszentren spezialisierte Immobilieninvestor Deutsche Euroshop ist in den ersten neun Monaten kaum voran gekommen.



Der Umsatz stieg um 0,3 Prozent auf 167,6 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch in Hamburg mitteilte. Das operative Ergebnis (Ebit) legte um 0,3 Prozent auf 146,9 Millionen Euro zu.

Der Nettogewinn stieg allerdings um 13,6 auf 93,3 Millionen Euro. Hintergrund waren positive Steuereffekte. Die Funds from Operations (FFO) stiegen um 0,9 Prozent auf 111,7 Millionen Euro. Die FFO ist eine Ergebnisgröße in der Immobilienbranche, um die operative Geschäftsentwicklung zu beurteilen.

Die Prognosen für Gewinn und Umsatz für das kommende Jahr hatte der Konzern bereits am Vortag gesenkt. Der Ausblick für das laufende Jahr wurde bestätigt.