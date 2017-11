Deutsche Euroshop: Starke Zahlen führen zu Dividenden-Erhöhung!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche EuroShop":

Liebe Leser,

der Hamburger Shoppingcenter-Investor Deutsche Euroshop hat gestern seine Geschäftszahlen für die ersten 9 Monate des laufenden Jahres vorgelegt und konnte damit aus meiner Sicht auf ganzer Linie überzeugen.

Da die Deutsche Euroshop trotz ihrer Mitgliedschaft im MDax recht unbekannt ist (da in den Medien selten über dieses Unternehmen berichtet wird), stelle ich Ihnen das Unternehmen zunächst kurz vor, bevor ich mich dem aktuellen Zahlenwerk widme.

Deutsche Euroshop – Die Shoppingcenter AG

Die Deutsche Euroshop wurde 1997 gegründet und hat ihren Sitz in Hamburg. Zuvor war der Sitz der Gesellschaft in Eschborn bei Frankfurt am Main. Das Unternehmen ist nach eigenen Angaben Deutschlands einzige Aktiengesellschaft, die ausschließlich in Shoppingcenter an erstklassigen Standorten investiert.

Die Deutsche Euroshop ist zurzeit an 21 Einkaufscentern in Deutschland, Österreich, Polen, Tschechien und Ungarn beteiligt. Zum Portfolio gehören u. a. das Main-Taunus-Zentrum bei Frankfurt, die Altmarkt-Galerie in Dresden und die Galeria Baltycka in Danzig.

Starke 9-Monats-Zahlen

Kommen wir nun zu den bereits angesprochenen starken 9-Monats-Zahlen: Der Umsatz stieg um knapp 6% auf 161,0 Mio. Euro. Der operative Gewinn (EBIT) stieg überproportional zum Umsatz um rund 7% auf 140,2 Mio. Euro. Der Nettogewinn (EBT) legte um über 18% auf 85,2 Mio. Euro zu und der Gewinn je Aktie verbesserte sich von 1,34 auf 1,49 Euro (+11%)

Die Funds from Operations (FFO / die wichtigste Kennzahl in der Immobilien-Branche) erhöhten sich von 1,74 Euro je Aktie auf 1,88 Euro (+8%).

Willhelm Wellner, Vorstandssprecher der Deutsche Euroshop AG, kommentiert das Zahlenwerk wie folgt: „Insgesamt belegen die Zahlen unser weiterhin stabiles Geschäftsmodell, welches mit einem Vermietungsstand von rund 99% und einem diversifizierten Mix aus über 2.700 Mietverträgen gut aufgestellt ist.“

Olaf Borkers, Mitglied des Vorstands, ergänzt: „Zu der positiven Gesamtentwicklung der Ergebnisse haben auch niedrigere Zinskosten beigetragen. Der durchschnittliche Zinssatz des Kreditportfolios verringerte sich im Jahresverlauf um 80 Basispunkte von 3,7 auf 2,9%.“ Bei den Zinskosten sieht Borkers sogar noch weiters Einsparpotenzial.

Bestätigte Jahresprognose und stetige Dividendensteigerung

Auf Basis der guten 9-Monats-Zahlen hält das Management der Deutsche Euroshop an seiner bisherigen Prognose für 2017 fest. Demnach wird ein Umsatz zwischen 216 und 220 Mio. Euro und ein operativer Gewinn (EBIT) von 187 bis 191 Mio. Euro erwartet.

Der Vorsteuergewinn (EBT) soll ohne Bewertungsergebnis (Änderungen in der Bewertung der im Bestand befindlichen Immobilien) einen Wert von 145 bis 148 Mio. Euro erreichen. Die Funds from Operations (FFO) sollen zwischen 140 und 143 Mio. Euro bzw. zwischen 2,42 und 2,46 Euro je Aktie liegen.

Die Dividende für das Geschäftsjahr 2017 (wird im Sommer 2018 ausgeschüttet) soll auf 1,45 Euro je Aktie erhöht werden. Das bedeutet auf Basis des aktuellen Kurses eine Dividendenrendite von sehr guten 4,4%.

Spannend für dividendenorientierte Anleger ist auch, dass die Deutsche Euroshop seit 2012 jedes Jahr die Dividende um 5 Cent je Aktie angehoben hat und dies auch weiterhin tun will. Das bedeutet: Im Jahr 2019 liegt Ihre Dividendenrendite bei einer Ausschüttung von dann 1,50 Euro je Aktie und auf Basis des aktuellen Aktienkurses schon bei 4,6%.

In den vergangenen Monaten ist der Aktienkurs trotz der positiven Nachrichten von knapp 40 auf 30 Euro gefallen. Nach Vorlage der 9-Monats-Zahlen klettert die Aktie wieder Richtung 33 Euro. Die Ängste der Anleger (Angst vor steigenden Zinsen und Angst vor einer Erhöhung der Leerstandsquote) sind aus meiner Sicht übertrieben. Aktuell können Sie diesen Dividendenwert sogar unter dem Substanzwert kaufen.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.

Ein Beitrag von Rolf Morrien.