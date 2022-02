Deutsche Euroshop Aktie: Das Aus steht bevor - oder?

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche EuroShop":

Per 22.02.2022, 16:42 Uhr wird für die Aktie Deutsche Euroshop am Heimatmarkt Xetra der Kurs von 17.17 EUR angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Immobilien".

Unsere Analysten haben Deutsche Euroshop nach 5 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Anleger: Die Anleger-Stimmung bei Deutsche Euroshop in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir für Sie ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen Tagen insbesondere negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt die Einschätzung "Sell" erhält. Damit errechnet sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein "Sell".

2. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Deutsche Euroshop für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei nur wenig Aktivität aufgewiesen. Daher erhält Deutsche Euroshop für diesen Faktor die Einschätzung "Sell". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung war eher schlecht, es ließ sich eine negative Änderung identifizieren. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Sell"-Einstufung. Damit ist Deutsche Euroshop insgesamt ein "Sell"-Wert.

3. Analysteneinschätzung: Für Deutsche Euroshop liegen aus den letzten zwölf Monaten 2 Buy, 4 Hold und 2 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Hold"-Rating entspricht. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Deutsche Euroshop vor. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 18,89 EUR. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (17,1 EUR) könnte die Aktie damit um 10,44 Prozent steigen, dies entspricht einer "Buy"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Deutsche Euroshop-Aktie somit insgesamt eine "Buy"-Empfehlung.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Deutsche Euroshop-Analyse vom 23.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich Deutsche Euroshop jetzt weiter entwickeln? Ist Ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Deutsche Euroshop Aktie.

Deutsche Euroshop: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...