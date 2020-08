Deutsche EuroShop sprengt heute alle Grenzen!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche EuroShop":

Bei Deutsche EuroShop knallen heute die Sektkorken. Denn die Aktie verzeichnet aktuell ein Plus von rund sechs Prozent. In der Top/Flop-Liste liegt das Papier damit auf einem Spitzenplatz. Kommt jetzt die Rallye?

Die Technische Analyse gibt nach einem solchen Kursschub grünes Licht. Mit diesem Plus schiebt sich die Aktie wieder an einen wichtigen Bremsbereich heran. Schließlich ergibt sich derzeit nur noch eine Differenz von rund eins Prozent zum 4-Wochen-Hoch. Bei 13,15 EUR liegt dieser bedeutende Umkehrpunkt. Bei Deutsche EuroShop geht es jetzt also um viel!

Anleger, die pessimistisch eingestellt sind, haben durch den Höhenflug jetzt die Chance auf einen tollen Baisse-Einstieg. Die höheren Kurse bieten Putkäufern oder Leerverkäufern nämlich einen satten Nachlass. Allen Grund zur Freude haben dagegen diejenigen, die Deutsche EuroShop ohnehin im Depot haben.

