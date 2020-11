Deutsche EuroShop mit beeindruckendem Start!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche EuroShop":

Bei allen Deutsche EuroShop-Aktionären brandet heute kräftiger Jubel auf. Schließlich wird die Aktie rund vierzehn Prozent nach vorne katapultiert. Mit diesem Kursanstieg notiert das Papier bei 15,38 EUR. Die Bullen haben also zur Party geladen, aber für wie lange?

Download-Tip: Aufgrund der großen Brisanz bei Deutsche EuroShop, finden Sie hier einen ausführlichen Sonderreport.

Die Ausgangslage verbessert sich durch diesen Kursschub deutlich. Dann damit kostet Deutsche EuroShop damit so viel wie noch in diesem Monat. Wenn bis zum Handelsende nichts mehr passiert, überbietet der Titel schließlich sein 4-Wochen-Hoch. Bis heute lag dieses Top bei 13,67 EUR. Wir sehen hier also ein echtes Endspiel.

Pessimistische Anleger sehen darin vielleicht das letzte Aufbäumen und können ihre Baisse-Position noch einmal verstärken. Schließlich bekommen Putkäufer durch die gestiegenen Kurse einen ordentlichen Nachlass. Deutsche EuroShop-Aktionäre sehen sich dagegen in ihrer Einschätzung bestätigt.

Fazit: Deutsche EuroShop kommt heute kräftig unter die Räder. Wie es mit der Aktie weitergeht, lesen Sie in unserem brandaktuellen Sonderreport, den Sie hier abrufen können.