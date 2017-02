Deutsche EuroShop: State Street und BlackRock handeln!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche EuroShop":

Die State Street Corp. hat ihre Beteiligung an der Deutsche EuroShop AG mit Wirkung zum 8. Februar 2017 auf 3,03 Prozent der Stimmrechte vergrößert. Die BlackRock, Inc. war bisher mit 4,99 Prozent am gezeichnete Kapital und mit weiteren 0,84 Prozent Instrumenten am Shoppingcenterspezialisten beteiligt gewesen. Der weltgrößte Vermögensverwalter hatte seinen Anteil am 9. Februar 2017 auf 5,01 Prozent leicht erhöht, die Instrumente im Gegenzug aber auf 0,82 Prozent leicht verringert. Der gesamte Stimmrechtsanteil lag damit unverändeert bei 5,83 Prozent. Damit rangiert BlackRock in der Aktionärsstruktur weiterhin auf Platz zwei hinter Aufsichtsratsmitglied Alexander Otto und dessen Familie, denen nach Angaben des Hamburger Unternehmens zusammen 17,8 Prozent des Gezeichneten Kapitals zuzurechnen sind. Drittgrößter Aktionär ist die JBS V Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG, hinter der sich der Investor Johannes Schorr verbirgt. Den jüngsten Stimmrechtsmitteilungen zufolge hält JBS einen Stimmrechtsanteil von 3,37 Prozent.

Über die nachfolgenden Fonds kann alternativ zur Aktie in die Deutsche EuroShop AG investiert werden:

Fondsname

Anteil am Fonds (in %)

Ampega GenderPlus Aktienfonds (EUR)

3,53

PineBridge Europe Small Cap Equity Fund

3,39

Naspa-Europafonds Deka

3,23



