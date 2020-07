Deutsche EuroShop: Heute beginnt der Ausverkauf!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche EuroShop":

Deutsche EuroShop-Aktionäre werden heute auf eine harte Probe gestellt. Schließlich kommt die Aktie mit einem Minus rund sechs Prozent unter die Räder. Ein Platz am Ende der Top/Flop-Liste des Tages ist dem Wertpapier damit kaum noch zu nehmen. Geben die Bären nun dauerhaft den Ton an oder können die Bullen in Kürze zurückschlagen?

Anmerkung: Angesichts dieses heftigen Einbruchs

Die Aussichten haben sich durch diesen Rücksetzer klar verschlechtert. Denn es wurde eine maßgebliche Haltezone unterkreuzt. So fällt das Wertpapier heute auf den stiefsten Stand der vergangenen vier Wochen. 12,01 EUR markierten bisher diesen Tiefpunkt. Die Situation ist also mehr als angespannt.

Anleger, die mutig genug sind, erhalten heute abermals eine Einstiegsgelegenheit. Denn die Aktien werden heute mit einem stattlichen Rabatt gehandelt. Für Deutsche EuroShop-Bären ist der heutige Tag vermutlich ein gefundenes Fressen.

Fazit: Deutsche EuroShop kommt heute kräftig unter die Räder.