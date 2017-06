Deutsche EuroShop: Gelingt der Turnaround?

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche EuroShop":

die Deutsche EuroShop hat in den vergangenen Tagen mit einem kleinen Plus angedeutet, dass die Abwärtsfahrt seit Jahresanfang beendet sein könnte. Immerhin ging es seit Jahresbeginn gegen die Markttendenz um gut 3 % nach unten. Auf 12-Monats-Sicht hat die Aktie gar mehr als 9,5 % verloren. Dennoch sollten sich die Kurse wieder erholen, wenn es nach den charttechnischen Eindrücken geht. Denn die Aktie hat nunmehr bei 37 Euro einen kleineren Boden ausgebildet, der durchaus als Unterstützung dienen könne, so die charttechnischen Experten. Davon ausgehend komme es nun darauf an, die Hürde bei 39 Euro im nächsten Schritt zu überwinden. Dann ginge es um neue Tops.

Deutsche EuroShop: Formaler Abwärtstrend

Dennoch ist das aktuelle Tief näher als der nächste Hochkurs. Am 18. Mai hatte die Aktie mit 36,78 Euro das derzeitige 6-Monats-Tief markiert. Die Kurse sind zudem am 5. Dezember 2016 bei 35,92 Euro auf ein aktuell gültiges 1-Jahres-Tief gefallen, das ebenso wie das 2-Jahres-Tief bei 35,86 vom 11. Februar 2016 weniger als 5 % entfernt ist. Bis zum 6-Monats-Hoch bei 39,32 Euro vom 18. April 2017 fehlen indes knapp 5 %.

Technische Analysten verweisen darauf, dass die Aktie in allen bedeutenden zeitlichen Dimensionen einen Abwärtstrend erreicht hat, der allerdings nur knapp ist. Der jeweilige Abstand zum Kursmittel liegt bei etwa 2 %. Deshalb könne es rasch zu einem entsprechenden Trendwechsel kommen.

Formal ist die Aktie im roten Bereich, allerdings ist aus Sicht der Charttechniker und technischen Analysten ein Aufwärtstrendwechsel jederzeit möglich.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.