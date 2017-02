Deutsche EuroShop: BlackRock unter 5 Prozent!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche EuroShop":

Die BlackRock, Inc. hat ihre Beteiligung an der Deutsche EuroShop AG mit Wirkung zum 8. Februar 2017 auf 4,99 Prozent der Stimmrechte verkleinert. Zuletzt war der weltgrößte Vermögensverwalter mit 5,01 Prozent an den Stimmrechten beteiligt gewesen. Damit rangiert BlackRock in der Aktionärsstruktur weiterhin auf Platz zwei hinter Aufsichtsratsmitglied Alexander Otto und dessen Familie, denen nach Angaben des Hamburger Unternehmens zusammen 17,8 Prozent des Gezeichneten Kapitals zuzurechnen sind. Drittgrößter Aktionär ist die JBS V Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG, hinter der sich Johannes Schorr verbirgt. Den jüngsten Stimmrechtsmitteilungen zufolge hält JBS einen Stimmrechtsanteil von 3,37 Prozent. Die übrigen Aufsichtsratsmitglieder sind nur in kleinem Umfang an der Deutsche EuroShop beteiligt. Bei Klaus Striebich lagen laut dem Geschäftsbericht 2015 insgesamt 0,05 Prozent der Stimmrechte, und beim Aufsichtsratsvorsitzenden Reiner Strecker waren es rund 0,01 Prozent.

Über die nachfolgenden Fonds kann alternativ zur Aktie in die Deutsche EuroShop AG investiert werden:

Fondsname

Anteil am Fonds (in %)

Ampega GenderPlus Aktienfonds (EUR)

3,53

ING Direct – Mattone Arancio

3,49

PineBridge Europe Small Cap Equity Fund

3,39



