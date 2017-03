Deutsche EuroShop: BlackRock über fünf Prozent am Kapital!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche EuroShop":

Die BlackRock, Inc. hat ihre Beteiligung an der Deutsche EuroShop AG am 16. März 2017 auf 5,96 (5,93) Prozent der Stimmrechte vergrößert. Der weltgrößte Vermögensverwalter war bisher mit 4,98 Prozent am gezeichneten Kapital beteiligt gewesen und hält unverändert weitere 0,95 Prozent am Shoppingcenterspezialisten über Instrumente. Die Stimmrechtsmitteilung wurde erforderlich, weil der Anteil am Kapital über die Fünf-Prozent-Schwelle gestiegen ist und nun 5,01 Prozent beträgt. Damit rangiert BlackRock in der Aktionärsstruktur weiterhin auf Platz zwei hinter Aufsichtsratsmitglied Alexander Otto und dessen Familie, denen nach Angaben des Hamburger Unternehmens zusammen 17,64 Prozent des Gezeichneten Kapitals zuzurechnen sind. Drittgrößter Aktionär ist die JBS V Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG, hinter der sich der Investor Johannes Schorr verbirgt. Den jüngsten Stimmrechtsmitteilungen zufolge hält JBS 1.816.462 Stimmrechte, was einem Stimmrechtsanteil von 3,11 Prozent entspricht.

Insgesamt belief sich der von der AfU Research GmbH identifizierte Fondsbesitz im Februar 2017 auf 16,35 Prozent des Gezeichneten Kapitals von Deutsche EuroShop. Damit hat sich der Bestand im Vergleich zum Vormonat um 0,26 Prozentpunkte erneut verringert.

Ein Beitrag von Michael Garth.