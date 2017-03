Deutsche EuroShop: BlackRock über fünf Prozent am Kapital!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche EuroShop":

Die BlackRock, Inc. hat ihre Beteiligung an der Deutsche EuroShop AG am 10. März 2017 auf 5,94 Prozent der Stimmrechte vergrößert. Der weltgrößte Vermögensverwalter war bisher mit 4,79 Prozent am gezeichneten Kapital und mit weiteren 1,08 Prozent Instrumenten am Shoppingcenterspezialisten beteiligt gewesen. Die Stimmrechtsmitteilung wurde erforderlich, weil der Anteil am Kapital über die Fünf-Prozent-Schwelle gestiegen ist und 5,01 Prozent beträgt. Damit rangiert BlackRock in der Aktionärsstruktur weiterhin auf Platz zwei hinter Aufsichtsratsmitglied Alexander Otto und dessen Familie, denen nach Angaben des Hamburger Unternehmens vor der Kapitalerhöhung zusammen 17,8 Prozent des Gezeichneten Kapitals zuzurechnen waren. Drittgrößter Aktionär ist die JBS V Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG, hinter der sich der Investor Johannes Schorr verbirgt. Den jüngsten Stimmrechtsmitteilungen zufolge hält JBS 1.816.462 Stimmrechte, was einen Stimmrechtsanteil von 3,11 Prozent entspricht.

Die Top 3 unter den bei der Deutsche EuroShop engagierten Einzelfonds sind den Angaben der AfU Research GmbH zufolge:

Fonds

Anzahl Aktien

iShares European Property Yield UCITS ETF

532.025

Vanguard STAR Funds – Total International Stock Index Fund

518.135

iShares MDAX UCITS ETF (DE)

454.890



Ein Beitrag von Michael Garth.