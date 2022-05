Deutsche EuroShop Aktie: Übernahmeangebot – 22,50 EUR.

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche EuroShop":

Deutsche Euroshop Aktie – demnächst private? Der Shoppingcenter-Investor Deutsche EuroShop AG (ISIN: DE0007480204) musste in der Corona-Lockdownkrise einstecken. Und entsprechend sah die Kursentwicklung aus – Onlinehandel auf dem Vormarsch, niemand geht mehr in die „Malls“ – neue Konzepte waren und sind erforderlich. Aber der Weg scheint vorgezeichnet und die Chancen durchaus vorhanden. Insbesondere zeigt das Verhalten der Bevölkerung einen starken Drang „in die Städte“, in die „Öffentlichkeit“. Auf jeden Fall sehen einige sehr viel Chancen:

Deutsche Euroshop Aktie – Bietergemeinschaft meldet sich zu Wort – inclusive Alexander Otto

„Die Deutsche EuroShop AG, Hamburg hat heute mit der Hercules BidCo GmbH, München, eine Investorenvereinbarung abgeschlossen, nach der die Bieterin ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot („Angebot“) für alle ausstehenden Aktien der Gesellschaft für EUR 21,50 je Aktie in bar unterbreiten wird. Darüber hinaus werden die Aktionäre der Gesellschaft, die das Angebot annehmen, den Betrag der für das Geschäftsjahr 2021 zu zahlenden Dividende in Höhe von voraussichtlich EUR 1,00 je Aktie erhalten, sodass sich insgesamt ein Angebotswert von EUR 22,50 je Aktie ergibt. Die Bieterin ist eine Tochtergesellschaft der Hercules Holdings S.à r.l., einer Holdinggesellschaft, die künftig gemeinsam kontrolliert wird von verbundenen Unternehmen der Oaktree Capital Group Holdings GP, LLC und der Kommanditgesellschaft CURA Vermögensverwaltung G.m.b.H. & Co., die letztlich von Herrn Alexander Otto kontrolliert wird.

Das Angebot bewertet die Deutsche EuroShop mit einem Eigenkapitalwert von rund EUR 1,4 Mrd. Das Angebot entspricht einer Prämie von 44,0 % auf den Xetra-Schlusskurs der Aktie vom 20. Mai 2022 (EUR 15,63).“

Die Mindestannahmeschwelle von 50,0 % plus einer Aktie der Gesellschaft (einschließlich bestimmter Aktien, die bereits von Herrn Alexander Otto und von ihm kontrollierten Gesellschaften, unter Einschluss der Kommanditgesellschaft CURA Vermögensverwaltung G.m.b.H. & Co., gehalten werden) erscheint erreichbar. Inwieweit höhere Beteiligungsquoten angestrebt werden, wird sich zeigen. Der Weg bis zur Squeeze-Out Schwelle ist weit. Falls überhaupt angestrebt.

Spannende Zeiten für die Deutsche Euroshop Aktie voraus – investierte Anleger können sich über die heutige Nachricht freuen und entspannt die weitere Entwicklung abwarten.

Die Deutsche EuroShop ist Deutschlands einzige Aktiengesellschaft, die ausschließlich in Shoppingcenter an erstklassigen Standorten investiert. Das SDAX-Unternehmen ist zurzeit an 21 Einkaufscentern in Deutschland, Österreich, Polen, Tschechien und Ungarn beteiligt. Zum Portfolio gehören u. a. das Main-Taunus-Zentrum bei Frankfurt, die Altmarkt-Galerie in Dresden und die Galeria Baltycka in Danzig

