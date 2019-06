Deutsche EuroShop AG: Kommt man bei dieser Aktie auf seine Kosten?

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche EuroShop":

Am 13. Juni wurde die Aktie der Deutschen EuroShop AG ex Dividende gehandelt, wodurch der Kurs auf 25,38 Euro gedrückt wurde. In der vergangenen Woche geriet das Papier nochmals deutlich unter Druck, sodass nun ein neues 7-Jahres-Tief bei 24,37 Euro markiert wurde. Tiefer notierte die Aktie letztmals im Januar 2012. Dementsprechend ist das Chartbild bärisch einzuschätzen. Der Kurs verläuft unterhalb der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



