"Ich wusste nicht, dass man wegen Kunst so durchdrehen kann",kommentiert Kommissar Antoine Verlay (Nicolas Gob) bei einem Einsatz.In der ersten Folge der neuen, sechsteiligen ZDFneo-Serie "Art ofCrime", die am Freitag, 27. Juli 2018, 21.45 Uhr, in deutscherErstausstrahlung startet, setzt Antoine Verlay einen Mann außerGefecht, der im Louvre ein Gemälde zerstören will. Normales Geschäftfür den Pariser Ermittler. Schwieriger gestalten sich dieErmittlungen in einem Kunstraub, bei dem der Dieb noch während derTat ermordet wird. Sowohl vom Täter als auch vom gestohlenen Gemäldefehlt jede Spur.Antoine Verlay arbeitet nach seinem Rausschmiss bei der PariserKripo in der Abteilung zur Bekämpfung des Schmuggels von Kunstgütern.Nun will sein Chef dem Einzelgänger gegen seinen Willen eine neueKollegin zur Seite stellen: die Kunsthistorikerin Florence Chassagne(Eléonore Gosset). Ihr sanftes Gemüt steht im krassen Gegensatz zuAntoines aufbrausendem Temperament. Sie ist ruhig, selbstsicher undherzlich, und die gelegentlichen Ausbrüche Antoines lassen sieunbeeindruckt. In Kunstwerken findet Florence jedes Detail und kommtFälschungen immer auf die Spur. Eine weitere Besonderheit zeichnetdie Expertin aus: Künstler, wie zum Beispiel Leonardo da Vinci,"erscheinen" ihr und tragen dadurch zur Aufklärung der Fälle bei.Florence und Antoine brauchen eine Weile, um miteinander warm zuwerden. Doch dann merken sie, dass sie sich mit ihren gegensätzlichenCharakteren bestens ergänzen und werden zu einem unschlagbaren Team.Aus der zunächst widerwilligen wird mit der Zeit eine effizientePartnerschaft, die darüber hinaus eine private Ebene bekommt.ZDFneo zeigt die sechsteilige Krimiserie "Art of Crime" inDoppelfolgen jeweils ab 21.45 Uhr als Deutschlandpremiere.