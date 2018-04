Deutsche Erfinder als Finalisten für Europäischen Erfinderpreis 2018 nominiert (FOTO)

München (ots) -Zwei deutsche Erfinder haben Chancen auf den EuropäischenErfinderpreis 2018: Jens Frahm ist in der Kategorie "Forschung" alsFinalist nominiert. Thomas Scheibel zählt in der Kategorie "Kleineund mittlere Unternehmen (KMU)" zu den nominierten Finalisten. Siesind zwei von 15 Finalisten aus 13 Ländern, die von einerunabhängigen internationalen Jury(http://www.epo.org/learning-events/european-inventor/jury_de.html)aus über 500 Erfindern und Erfinderteams ausgewählt wurden. DerEuropäische Erfinderpreis ist die wichtigste Auszeichnung fürInnovation in Europa und wird seit 2006 jährlich vom EuropäischenPatentamt (EPA) verliehen.Dank Jens Frahm und seiner Forschung am Max-Planck-Institut (MPI)für biophysikalische Chemie in Göttingen gehört dieMagnetresonanztomographie (MRT) heute zu den verbreitetstenDiagnosemethoden in der Medizin. Der Biophysiker ist für dieEntwicklung der FLASH-Technik (Fast Low Angle Shot) nominiert. Sieverbesserte die Bildgebungsgeschwindigkeit bei der MRT soentscheidend, dass der klinische Einsatz möglich wurde. FLASH 2brachte das MRT ins Videozeitalter. Mit bewegten Bildern von Organenund Gelenken in Echtzeit hat er das diagnostische Potenzial nocherweitert.Thomas Scheibel, Inhaber des Lehrstuhls für Biomaterialien an derUniversität Bayreuth, ist für die Entwicklung künstlicherSpinnenseide nominiert. Seit Jahrzehnten versuchten Wissenschaftlervergeblich das ultrastarke Material, das 30-mal stärker ist alsStahl, industriell herzustellen. Der deutsche Biochemiker imitiertemittels "Biomimicry" die spinnen-eigene Technik der Seidenherstellungim Labor und perfektionierte dieses Verfahren zu einemHerstellungsprozess von biotechnischen Spinnenseidenproteinen unddaraus gesponnenen Fasern. Um seine patentierte Erfindung imIndustriemaßstab voranzutreiben, hat Scheibel 2008 das Spin-off derTechnischen Universität München (TUM) AMSilk mitgegründet. Die Faserhält bereits Einzug in bio-tolerierbare medizinische Implantate,Textilien und Kosmetika.Das Erfinderteam um den niederländischen Ingenieur Erik Loopstraund den niederländisch-russischen Physiker Vadim Banine haben beiASML und mit dem deutschen Optikunternehmen ZEISS die ExtremUV-Lithografie (EUVL) zur Herstellung schnellerer undleistungsstärkerer Chips entwickelt und sind für diese Leistung inder Kategorie "Industrie" als Finalisten nominiert."Die Finalisten zeigen, dass Europa weiterhin weltweit führendist, wenn es um Innovationen geht", sagte EPA-Präsident BenoîtBattistelli bei der Bekanntgabe der Finalisten des EuropäischenErfinderpreises 2018. "Die Kreativität und der Einfallsreichtumdieser Frauen und Männer tragen dazu bei, unser tägliches Leben zuverbessern und die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft zu stärken.Durch die Unterstützung der Arbeit dieser Erfinder bleibt daseuropäische Patentsystem eine Säule zur Stärkung der Position Europasals einer der innovativsten Märkte der Welt." Der EuropäischeErfinderpreis 2018 wird am 7. Juni 2018 im Rahmen eines Festakts inParis, Saint-Germain-en-Laye, verliehen.Innovative Lösungen für Fragen unserer Zeit - die deutschenErfindungen im EinzelnenSchnellere MRT in Echtzeit - Jens FrahmDie erste Magnetresonanztomographie (MRT)-Aufnahme eines Menschenwurde 1977 gemacht: Sie dauerte vier Stunden und 45 Minuten. Damitwar das Verfahren für den Klinikalltag viel zu langsam. Dieentscheidende Technik, die das Bildgebungsverfahren beschleunigte unddamit MRT überhaupt der medizinischen Praxis zugänglich machte, hatder deutsche Biophysiker Jens Frahm 1985 am Max-Planck-Institut (MPI)für biophysikalische Chemie in Göttingen entwickelt: dieFLASH-Technik (Fast Low Angle Shot). Maßgeblich dabei war dieReduzierung der MRT-Bildgebungszeiten von Minuten auf wenigeSekunden. Frahm ließ seine Erfindung patentieren und veröffentlichtedie Ergebnisse 1985 im medizinischen Fachblatt The Lancet. Dies kameinem Durchbruch gleich: Führende Hersteller übernahmen FLASH schoninnerhalb weniger Monate nach der Veröffentlichung und die Anzahl neuinstallierter MRT-Scanner verzeichnete weltweit einen schnellenAnstieg. Heute gehört die MRT zu den sichersten medizinischenDiagnoseverfahren mit weltweit mehr als 100 Millionen Untersuchungenpro Jahr.Frahms Fortentwicklung in der Echtzeit-Bildgebung heißt FLASH 2.Diese Methode aus dem Jahr 2010 verbindet das FLASH-Prinzip mitheutiger Computerbildrekonstruktion. Da die einzelnen Filmbilder nurminimal verschieden sind, werden jeweils wenige Aufnahmen erstellt.Rekonstruktionsalgorithmen füllen die fehlenden Informationen aus, umübergangslos bewegte Aufnahmen zu erzeugen. MenschlicheKörperfunktionen können so in Echtzeit erfasst werden: Dieallerersten MRT-Filme von schlagenden Herzen, Gelenken in Bewegungund komplexen Prozessen wie Schlucken und Sprachbildung sind durchdieses Verfahren möglich und ein neues diagnostisches Potenzial derMRT wurde eröffnet.Die FLASH-Plattform ist heute das profitabelste Patent derMax-Planck-Gesellschaft. Die Lizenzgebühren von FLASH und FLASH 2wurden zur Finanzierung der Forschungsaktivitäten derBiomedizinischen NMR-Forschung GmbH verwendet - einNon-Profit-Unternehmen, das Jens Frahm 1993 am Göttinger MPI fürbiophysikalische Chemie gründete und seitdem als Direktor leitet.Jens Frahm ist als Erfinder in vier europäischen Patenten genanntund hat über 470 wissenschaftliche Publikationen verfasst. Seinebahnbrechenden Leistungen wurden bereits durch zahlreicheAuszeichnungen gewürdigt. 2016 wurde Jens Frahm für seinePionierarbeit in der MRT in die Hall of Fame der deutschen Forschungaufgenommen - eine Ehre, die er mit nur 20 weiteren Wissenschaftlernteilt, die Hälfte davon Nobelpreisträger.Hochleistungsfasern aus künstlicher Spinnenseide - Thomas ScheibelSpinnenseide zählt zu den stärksten bekannten Materialien derNatur: Sie ist mindestens dreimal so widerstandsfähig wie Kevlar®,das synthetische Material in kugelsicheren Westen. Gleichzeitig istsie leicht und geschmeidig. Die bekannten 45.000 verschiedenenSpinnenarten produzieren ganz individuelle Seide mit einzigartigenEigenschaften: Manche sind wie Klebstoff, manche sind stark, andereelastisch. Wissenschaftler und Chemiekonzerne hatten jahrzehntelangerfolglos versucht, Spinnenseide künstlich herzustellen. Demdeutschen Biochemiker Thomas Scheibel gelang, was andereWissenschaftlicher zuvor vergeblich versuchten: Seine künstlicheSeidenfaser ist um ein Vielfaches stärker als Stahl und herkömmlicheKunstfasern. Er entwickelte einen zweistufigen Prozess: Erprogrammierte E.coli-Bakterien gentechnisch auf die Produktion vonSpinnenseidenproteinen um. Im zweiten Schritt schufen Scheibel undsein Team erfolgreich ein komplexes mechanisches Verfahren, das Jahrebis zur Perfektion brauchte und bei dem rohe Seidenproteine zuSeidenfasern für alle Arten von Produkten "gesponnen" werden.Scheibels Spinnenseide wird heute bei einer Vielzahl von Erzeugnisseneingesetzt - von Kosmetika, medizinischen Anwendungen in Chirurgieund bei Arzneimittelbeschichtungen über kugelsichere Westen bis hinzur Computerelektronik. Weil sie vollständig biologisch abbaubar undbiokompatibel ist und daher ein geringes Abstoßungsrisiko aufweist,ist die neue Seide beispielsweise für Implantate gut geeignet.Nach seiner Promotion in Biochemie an der Universität Regensburguntersuchte er modernste Techniken der Molekulargenetik undZellbiologie als Postdoktorand an der University of Chicago. Nachseiner Rückkehr widmete er sich ab 2001 als Assistenzprofessor an derTechnischen Universität München (TUM) den technischen Anwendungen vonin der Natur vorkommenden proteinbasierten Materialien -einschließlich Spinnenseide. Seit 2007 ist er Inhaber des Lehrstuhlsfür Biomaterialien an der Universität Bayreuth. Um seine patentierteErfindung im Industriemaßstab voranzutreiben, hat Scheibel 2008 dasUnternehmen AMSilk mitgegründet, ein Spin-off der TechnischenUniversität München (TUM) in München. 2014 machte das UnternehmenSchlagzeilen als erster industrieller Anbieter von synthetischenSeiden-Biopolymeren.Thomas Scheibel blickt auf eine mehr als 25-jährige Karriere inder Biochemie zurück und wird als Erfinder in sieben europäischenPatenten genannt.Extrem UV-Lithographie für schnellere und leistungsstärkere Chips- Erik Loopstra und Vadim BanineMikrochips finden sich heute überall - in Computern, Robotern,Autos, Smartphones und Haushaltsgeräten. Damit diese Geräte diestetig komplexeren Aufgaben des digitalen Zeitalters bewältigenkönnen, müssen Halbleiterhersteller kleinere und leistungsstärkereChips produzieren. Die Prozessoren der nächsten Generation werdenSchalter in einer Größenordnung von nur maximal sieben Nanometernbeinhalten. Um diese winzigen Details zu erzeugen, nutzenChiphersteller die extrem ultraviolette Lithographie (EUVL) - eineTechnologie, die Erik Loopstra, Vadim Banine und ihr Team beimniederländischen Hersteller für Halbleiter-Anlagen ASML und mit demdeutschen Optik-Unternehmen ZEISS entwickelt haben und mit dessenHilfe es möglich ist, neue Mikrochips herzustellen, die für Branchenwie Elektronik, Robotik, autonomes Fahren und künstliche Intelligenzbenötigt werden.Die EUVL-Maschine, für deren erfolgreiche Entwicklung dieZusammenarbeit mit dem deutschen Optikunternehmen ZEISS entscheidendwar, ist seit 2017 auf dem Markt. 