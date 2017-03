Osnabrück (ots) - DBU Expertentagung - Zerstörung von Naturwälderneindämmen - Bessere Analysemethoden"Die tropischen Wälder sind für das ökologische Gleichgewichtunserer Erde von unschätzbarem Wert. Ihre Zerstörung vernichtetLebensraum und beschleunigt das Aussterben von Tier- undPflanzenarten. Wir brauchen praxistaugliche, verlässliche undgerichtsfeste Methoden, um illegal eingeführte Holz- undPapierprodukte zu identifizieren und dem unkontrolliertenHolzeinschlag einen Riegel vorzuschieben." - Dieses Fazit zog heuteCajus Caesar, MdB, Kuratoriumsmitglied der Deutschen BundesstiftungUmwelt (DBU) und Diplom-Forstingenieur, anlässlich einesExpertentreffens in Osnabrück. Forscher und Praktiker wareneingeladen, um über die Möglichkeiten zur Art- und Herkunftskontrollevon im Handel üblichen Hölzern wie Weißeiche und Tropenhölzern zudiskutieren und Lösungen zu finden, wie illegaler Holzeinschlagverhindert werden kann. Die DBU fördert Projekte zur Identifizierungvon Holz, besonders Tropenholz.Branche auf gutem Weg, nachhaltige Waldwirtschaft unerlässlichCaesar betonte, dass die Branche auf einem guten Weg sei: "DieEU-Holzhandelsverordnung, die seit 2013 in Kraft ist, bedeutet einenwichtigen Meilenstein. Die Holzkontrollen mit ihren durch Forscheraus Deutschland vorangetriebenen verbesserten Möglichkeiten - oftdurch die DBU gefördert - nehmen stetig zu, und auch die Wirtschaftzeigt eine hohe Motivation, ihren Anteil zu leisten." Weltweit werdenrund 3,2 Millionen Hektar Wald jährlich abgeholzt. Das entsprichtrund einem Drittel der gesamten Waldfläche Deutschlands, so Caesar."Nahezu 70 Prozent davon werden landwirtschaftlich genutzt. Um denWald dauerhaft zu erhalten, ist daher eine nachhaltige Waldwirtschaftunerlässlich", sagt der Diplom-Forstingenieur. Genutzt werde das Holzbeispielsweise für die Papierherstellung - weltweit werden jährlich400 Millionen Tonnen Papier produziert. Die Holzfasern hierfür kämeninsbesondere aus tropenholzreichen Regionen in Süd-Ost-Asien. Bisherkönne oft nicht eindeutig festgestellt werden, ob das Holz legalabgeholzt wurde, legte Caesar dar.Nicht nur Tropenhölzer, auch heimische Arten gefährdetDer illegale Holzeinschlag betreffe aber nicht nur tropischeBaumarten, sondern auch in den gemäßigten und borealen Zonenvorkommende Arten, wie die für Deutschland typische Eiche. Längstkomme das Holz für Möbel und Papier auf dem einheimischen Markt nichtmehr ausschließlich aus Deutschland. Ursprung für viele Holzprodukteseien die Eichenwälder in Russland, China, Rumänien und in densüd-ost-asiatischen Ländern. "Eine nicht nachhaltige Nutzung dieserWälder bedeutet einen massiven Eingriff in das Klima, weil verstärktKohlendioxid in die Atmosphäre gelangt, wenn nicht mehr genügendBäume da sind, die es speichern können. Die gravierenden Folgen derAbholzung für das ökologische Gleichgewicht und die Artenvielfaltdrängen zum Handeln", betont auch Dr. Heinrich Bottermann,Generalsekretär der DBU.Stichproben benötigt, um illegalen Holzraubbau einzudämmenGerade deswegen ist die Suche nach zuverlässigen Methoden lautBottermann von großer Aktualität: "Wir gehen von einer großenNachfrage durch Behörden, Nichtregierungsorganisationen undWirtschaftsbetrieben aus." Die sogenannte Isotopenmethode und dieGen-Analyse von Holz würden mittlerweile weltweit von Holzimporteurenund Zollbehörden genutzt, um die Legalität ihrer Ware zu beweisen.Durch chemische und holzanatomische Verfahren für Papier undFaserplatten können die Tests zukünftig ergänzt werden. Doch voreiner großen Herausforderung stehen die Wissenschaftler bisher: Umdie gesamte Bandbreite der Hölzer erfassen zu können, benötigen sieinsbesondere aus Regionen mit hohem Anteil an illegalem HolzeinschlagStichproben. Denn nur so könne sichergestellt werden, dassBaumpopulationen richtig zugeordnet werden können. "Gerade inpolitisch instabilen Ländern in Afrika wie der DemokratischenRepublik Kongo und in China gestaltet sich dies nicht immer einfach",so Dr. Bernd Degen vom Thünen-Institut für Forstgenetik, der zuletztmit seinem Team in einem DBU-geförderten Projekt eine genetischeReferenzdatenbank für Weißeichen aufbaute. Die besondereHerausforderung bestehe darin, so der Forscher, zukünftig verstärktmit gut ausgebildeten lokalen Gruppen zusammenzuarbeiten, derenArbeit von den lokalen Behörden toleriert wird.Pressekontakt:AnsprechpartnerFranz-Georg Elpers- Pressesprecher -Jana NitschKontakt DBUAn der Bornau 249090 OsnabrückTelefon: 0541|9633-5210171|3812888Telefax: 0541|9633-198presse@dbu.dewww.dbu.deOriginal-Content von: Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU), übermittelt durch news aktuell