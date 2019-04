Deutsche Effecten & Wechsel-Beteiligungs-Gesellschaft: Wie wird der Markt DARAUF reagieren?

Für die Aktie Deutsche Effecten & Wechsel-Beteiligungs-Gesellschaft stehen per 03.04.2019, 06:40 Uhr 1,38 EUR an der Heimatbörse Xetra zu Buche. Deutsche Effecten & Wechsel-Beteiligungs-Gesellschaft zählt zum Segment "Asset Management & Custody Banken".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Deutsche Effecten & Wechsel-Beteiligungs-Gesellschaft einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Deutsche Effecten & Wechsel-Beteiligungs-Gesellschaft jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Deutsche Effecten & Wechsel-Beteiligungs-Gesellschaft beträgt das aktuelle KGV 379,65. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Kapitalmärkte" haben im Durchschnitt ein KGV von 42,85. Deutsche Effecten & Wechsel-Beteiligungs-Gesellschaft ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute überbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Sell"-Einschätzung.

2. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Deutsche Effecten & Wechsel-Beteiligungs-Gesellschaft-Aktie hat einen Wert von 44,44. Auf dieser Basis ist die Aktie damit weder überkauft noch -verkauft und erhält eine "Hold"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (60,53). Wie auch beim RSI7 ist Deutsche Effecten & Wechsel-Beteiligungs-Gesellschaft auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 60,53). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls mit "Hold" eingestuft. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Hold"-Rating für Deutsche Effecten & Wechsel-Beteiligungs-Gesellschaft.

3. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Deutsche Effecten & Wechsel-Beteiligungs-Gesellschaft wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert. Es gab weder positive noch negativen Ausschläge. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Hold"-Einschätzung. Dadurch erhält Deutsche Effecten & Wechsel-Beteiligungs-Gesellschaft auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Hold"-Bewertung.