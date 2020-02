Deutsche Delegation im Europäischen Ausschuss der Regionen nimmt Arbeit in Brüssel auf (FOTO)

Brüssel (ots) - Mark Speich (CDU), Staatssekretär für Bundesangelegenheiten,Europa sowie Internationales und Bevollmächtigter des Landes Nordrhein-Westfalenbeim Bund, wird die deutsche Delegation im Europäischen Ausschuss der Regionen(AdR) leiten. Deren Mitglieder sind am 12. Februar zum ersten Mal in der neuenfünfjährigen Mandatsperiode zusammengetreten. Bernd Voß aus Schleswig-Holsteinübernimmt den Vorsitz der neu gegründeten Grünen Fraktion im AdR. Ebenfalls Teilder deutschen Delegation der Versammlung der Regional- und Kommunalvertreter derEU sind Staatsminister Florian Hermann (CSU, Bayern), Birgit Honé, Ministerinfür Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung (SPD,Niedersachsen) und Justiz- und Europaminister Minister Guido Wolf (CDU,Baden-Württemberg) sowie weitere Kommunal- und Regionalpolitiker.Der Ausschuss wurde 1994 errichtet und nimmt beratende Aufgaben im Rahmen derBeschlussfassungsprozesse der EU wahr. Einige Organe sind verpflichtet, seineStellungnahme zu Fragen einzuholen, die die Städte und Regionen betreffen. DieMitglieder des AdR verfügen zwar nicht über Entscheidungsbefugnis auf EU-Ebene,ihre Empfehlungen können jedoch erheblichen Einfluss auf nationaleFührungsspitzen und Mitglieder der Europäischen Kommission haben.Auf der konstituierenden Plenartagung des AdR wurde Apostolos Tzitzikostas(EVP), Gouverneur der Region Zentralmakedonien, zum Präsidenten gewählt. Inseiner Antrittsrede erklärte er: "Wir sind Teil von einer Million lokal undregional gewählter Politiker. Wir müssen im Zentrum der Modernisierung Europasstehen und sie vorantreiben. Unser Zusammenhalt in allen Regionen und Städtender EU, unsere Fähigkeit Lösungen für tiefgreifende Veränderungen zu finden undunser täglicher Kampf für die Demokratie sind für unsere gemeinsame Zukunft vonentscheidender Bedeutung. Gemeinsam wird unser Ausschuss die Brücke zwischenEuropa und seinen Bürgern sein".Die deutsche Delegation im Ausschuss der Regionen umfasst 24 Mitglieder und 24Ersatzmitglieder. Die Mitglieder des AdR werden gemäß nationalen Bestimmungenausgewählt. Sie müssen ein auf Wahlen beruhendes Mandat in einer lokalen oderregionalen Gebietskörperschaft inne haben oder. sind einer gewählten Versammlunggegenüber politisch verantwortlich. Insgesamt entsenden die 27 Mitgliedstaaten329 Mitglieder in den AdR.Als Leiter der Delegation wird Staatssekretär Mark Speich (CDU) auch demPräsidium des Europäischen Ausschusses der Regionen angehören. Er hat außerdemden Vorsitz des Fachausschusses für Außenbeziehungen (CIVEX) übernommen. Für dieeuropäischen Sozialdemokraten übernehmen Barbara Duden, Mitglied derHamburgischen Bürgerschaft, und Isolde Rieß, 1. Vize-Präsidentin desSaarländischen Landtags, die politische Koordination für die Fachausschüsse fürAußenbeziehungen (CIVEX) und für Wirtschaftspolitik (ECON).Die Mitglieder der neu gegründeten Fraktion der Grünen haben denLandtagsabgeordneter aus Schleswig-Holstein Bernd Voß zum Vorsitzenden gewählt.Er wird sich sein Amt mit der Finnin Satu Haapanen teilen. Die neue Fraktionbesteht aus 12 Mitgliedern und 8 stellvertretenden Mitgliedern, sechs davonkommen aus Deutschland.In der vergangenen Mandatsperiode, (2015-2020) arbeiteten die AdR- Mitgliederinsgesamt 293 Stellungnahmen und 49 Resolutionen. Die deutschen Mitgliederübernahmen die Funktion eines Berichterstatters/Berichterstatterin u.a. zu denThemen:- Ein Fahrplan für sauberen Wasserstoff der Beitrag der lokalenund regionalen Gebietskörperschaften zu einem klimaneutralenEuropa- Digitaler Binnenmarkt- Die Zukunft der Kohäsionspolitik nach 2020- Finanzierung nachhaltigen Wachstums- Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch- Entscheidungsprozess in Bezug auf genetisch veränderte Lebens-und Futtermittel- Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch- Entscheidungsprozess in Bezug auf genetisch veränderte Lebens-und Futtermittel- Sozioökonomischer Strukturwandel der Kohleregionen in Europa- Die Stahlindustrie: Erhaltung von dauerhaften Arbeitsplätzen undnachhaltigem Wachstum in Europa- Transparente und verlässliche Arbeitsbedingungen in derEuropäischen Union- Die europäische Säule sozialer Rechte- Bericht zur Umsetzung der VergaberichtlinienDie deutsche Delegation:https://cor.europa.eu/DE/members/Pages/Delegation.aspx?country=GermanyPressekontakt:Carmen SchmidleTel. +32 (0)2 282 2366Mobil +32 (0)494 735787carmen.schmidle@cor.europa.euWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/133076/4520364OTS: Europäischer Ausschuss der RegionenOriginal-Content von: Europäischer Ausschuss der Regionen, übermittelt durch news aktuell